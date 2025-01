Masseria Jesce sale in classifica del luoghi del cuore

Fontana Antica di Gallipoli (LE)

La Masseria Jesce di Altamura è candidata ai "luoghi del cuore" del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Ogni anno il Fai organizza il censimento dei beni da tutelare e invita i cittadini a votare sulla piattaforma ufficiale. Le firme possono essere apposte anche su moduli cartacei che sono disponibili presso vari punti e presso il Comune.Ad Altamura il gruppo locale del Fai ha individuato appunto la Masseria Jesce come "luogo del cuore" e il Comune - ente proprietario dell'immobile - sta sostenendo l'iniziativa invitando i cittadini a votare. Si può votare fino al 10 aprile.I risultati al momento sono interessanti. Il luogo è al 18esimo posto nella graduatoria nazionale; in quella pugliese è al quarto posto. Ecco la classifica pugliese:Nella scheda del Fai, la masseria Jesce è così descritta: "Un prezioso sito storico situato lungo la Via Appia Tarantina, oggi parte della strada campestre che collega Melfi con Castellaneta. Questo complesso fortificato, ricostruito su una precedente struttura, ospita una cripta semi-ipogea con due cicli di affreschi risalenti alla prima metà del XIV secolo. Attorno alla masseria si trovano grotte un tempo utilizzate come abitazioni e nei pressi è stata scoperta una necropoli datata IV-III secolo a.C., oltre ai resti di un villaggio neolitico, che attestano la rilevanza storica del luogo".Il sito è gestito dall'associazione "Lo scrigno di Pandora", guidata da Donato Laborante. Da molti anni è un fulcro di arti e iniziative culturali, facendola anche conoscere al mondo del cinema tanto che da essere scelta anche come set di film. Su Altamuralife ne abbiamo scritto in numerose notizie.