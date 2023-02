Meteorite di San Valentino, si cercano i frammenti

Il 14 febbraio nei cieli di Puglia e Basilicata è stata "avvistata" la scia luminosa di un meteorite. Gli esperti del progetto Prisma (prima rete italiana per lo studio delle meteore e delle atmosfere dell'Inaf - Istituto nazionale di astrofisica) sono molto interessati al punto di caduta. Secondo le loro valutazioni,"I dati - spiegano - indicano che potrebbe essere caduta al suolo una massa di circa 400-500 grammi nel caso di un pezzo unico ma potrebbero essere rinvenuti pezzetti più piccoli se il corpo avesse subito una frammentazione. La fase successiva, adesso, è proprio quella di organizzare una ricerca al suolo che avviene tipicamente anche grazie all'aiuto di volontari che affiancano gli esperti. Occorre, se possibile, tracciare il percorso di ricerca in modo da circoscrivere l'area interessata ed evitare di ripassare infinite volte in un punto in cui si è già guardato, evitando nel contempo di lasciare zone inesplorate".Pertanto è stata organizzata un'apposita ricerca in più squadre. Ovviamente le ricerche si fermeranno appena rintracciati i frammenti, o continueranno per alcuni giorni successivi in caso contrario.Il luogo di ritrovo e raduno è Masseria Jesce (Altamura) e da lì i partecipanti si divideranno in 6 squadre per tappezzare l'area di probabile caduta. Chi fosse interessato può contattare Carmelo Falco, del project office di Prisma, al 391.7959891.L'inizio delle ricerche è previsto già nella giornata di domani (18 febbraio).