masseria jesce
masseria jesce
La città

Giornata di studio su Masseria Jesce e via Appia

Organizzata dall'associazione teatrale Lo scrigno di Pandora

Altamura - giovedì 13 novembre 2025 17.30
Domani (venerdì 14 novembre), a partire dalle ore 10.00, nella sala consiliare del Comune, l'associazione teatrale "Lo scrigno di Pandora" organizza una giornata dal titolo "Le vie umane, il popolo dell'Appia. Masseria Jesce Patrimonio di una Comunità ritrovata".

Comunicato del presidente Donato Laborante
"L'Associazione Teatrale Lo Scrigno di Pandora - Ferula Ferita è un movimento politico-poetico che opera da molti anni nella ricerca e sperimentazione di metodi e strategie di lavoro per il recupero dei luoghi e degli individui. Circa dieci anni fa per coincidenze decide di prendersi cura della Masseria Jesce , un luogo che in quel momento rappresentava una ferita per la comunità altamurana e di Murgia Catena in particolare. Lo stato di abbandono in cui versava la Masseria né indicò subito il percorso: "per poter recuperare il luogo bisognava prima di tutto recuperare la Memoria e quindi l'individuo ed il senso di comunità", Masseria Jesce Teatro della Memoria.

Nel corso degli anni in Masseria Jesce sono state organizzate 4 rassegne all'anno dedicate alle 4 Stagioni. L' anima della Masseria Jesce è di una vecchia Stazione di Posta sulla via Appia e questa anima abbiamo difeso e tutelato: diventare Tempo! Abbiamo da subito realizzato collaborazioni, in una visione glocal sono stati studiati dei partenariati con Associazioni nazionali e internazionali, sono stati organizzati laboratori et percorsi di ospitalità, accogliendo numerosi pellegrini e viandanti, artisti e naufraghi, camminatori e ciclisti, musicisti e pittori, attori e attrici, professionisti e professori. Anche le collaborazioni si sono succedute nel tempo intersecando e sviluppando nuovi percorsi di crescita personale e di comunità con il solo obiettivo di mantenere attivo un bene della comunità. Sviluppando ogni giorno la conoscenza del luogo è stata eseguita la manutenzione e cura della Masseria. L'Associazione promuove l'attività associazionistica nell'intento di fornire il proprio apporto alla vita culturale della comunità soprattutto attraverso l'organizzazione di dibattiti e conferenze. Veniamo a chiedere la Vostra presenza per la realizzazione di un incontro che rappresenta un sogno di comunità. Nella giornata di Venerdi 14 Novembre 2025 abbiamo pensato ad una giornata

Programma Venerdi 14 Novembre Ore 10:00 /13:00 Sala Consiliare Comune di Altamura
Argomenti: RECUPERO MASSERIA JESCE - VIA APPIA PATRIMONIO UNESCO - EUROVELO5 - I TRATTURI Patrimonio UNESCO.
con Vitantonio Petronella sindaco; Annarita Marvulli funzionaria Comune di Matera; Antonio Petrara assessore; Giovanni Buonamassa dirigente III Settore Sviluppo e Governo del territorio; Francesca Romana Paolillo, soprintendente SABAP Bari; Caterina Annese, responsabile area funzionale patrimonio archeologico e sezione territoriale; Mara Carcavallo, responsabile dell'ufficio catalogo della Soprintendenza ABAP di Bari; Nunzio Angiola, già Parlamentare della Repubblica; Enzo Colonna già Cosigliere Regione Puglia; Luigi Viscanti, presidente Club Unesco Altamura; Donato Emar Laborante, direttore artistico Masseria Jesce teatro della memoria. Modera Emma Capurso.
Ore 13:00 Pranzo Comunitario su prenotazione, Dimora Cagnazzi
Ore 17:00 Ebe Chiara Princigalli, Visita al Museo Nazionale Archeologico di Altamura.
  • Masseria Jesce
  • Donato Laborante
Altri contenuti a tema
In un libro i luoghi di San Michele in Puglia e Basilicata Eventi e cultura In un libro i luoghi di San Michele in Puglia e Basilicata Itinerario a cura di Algramà
Masseria e cripta di Jesce, oltre 20mila voti per i luoghi del cuore Masseria e cripta di Jesce, oltre 20mila voti per i luoghi del cuore Secondo posto in Puglia nel censimento del FAI
Altamura e il suo dialetto a Gorizia, capitale europea della cultura Eventi e cultura Altamura e il suo dialetto a Gorizia, capitale europea della cultura "Ambasciatore" è Donato Laborante
Festa dell'archeologia fa tappa ad Altamura Eventi e cultura Festa dell'archeologia fa tappa ad Altamura Oggi e domani
Confermate manifestazioni di Federicus, del 25 aprile e Lamascaveje Eventi e cultura Confermate manifestazioni di Federicus, del 25 aprile e Lamascaveje Posticipata la gara di Team Altamura. Rinviato concorso poesie
Festa dell'archeologia, dalla Murgia al Vulture Eventi e cultura Festa dell'archeologia, dalla Murgia al Vulture Dal 22 al 27 aprile, in cinque Comuni
Masseria e cripta di Jesce aperte per visite guidate Eventi e cultura Masseria e cripta di Jesce aperte per visite guidate Giornate FAI di primavera, con studenti di tre istituti
Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce fino a mercoledì 31 dicembre Mostre Antica via Appia, mostra fotografica di Ielardi nella Masseria Jesce
Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus
13 novembre 2025 Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus
Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura
12 novembre 2025 Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza
12 novembre 2025 Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza
"Tuo marito è stato arrestato, bisogna pagare ": attenti alla truffa
12 novembre 2025 "Tuo marito è stato arrestato, bisogna pagare": attenti alla truffa
Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni
11 novembre 2025 Allestimenti ed eventi del Natale: avviso per le sponsorizzazioni
I pendolari bocciano la sperimentazione del trasporto pubblico
11 novembre 2025 I pendolari bocciano la sperimentazione del trasporto pubblico
Carta di identità elettronica: "open day " del Comune
11 novembre 2025 Carta di identità elettronica: "open day" del Comune
Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine
10 novembre 2025 Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine
Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta
10 novembre 2025 Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta
Primo stop della stagione per Soccer Altamura
10 novembre 2025 Primo stop della stagione per Soccer Altamura
Team Altamura: fatali i 20 minuti finali
9 novembre 2025 Team Altamura: fatali i 20 minuti finali
Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto
9 novembre 2025 Volley A2: Altamura in trasferta a Vasto
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.