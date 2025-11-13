Giornata di studio su Masseria Jesce e via Appia

Domani (venerdì 14 novembre), a partire dalle ore 10.00, nella sala consiliare del Comune, l'associazione teatrale "Lo scrigno di Pandora" organizza una giornata dal titolo "Le vie umane, il popolo dell'Appia. Masseria Jesce Patrimonio di una Comunità ritrovata".Comunicato del presidente Donato Laborante"L'Associazione Teatrale Lo Scrigno di Pandora - Ferula Ferita è un movimento politico-poetico che opera da molti anni nella ricerca e sperimentazione di metodi e strategie di lavoro per il recupero dei luoghi e degli individui. Circa dieci anni fa per coincidenze decide di prendersi cura della Masseria Jesce , un luogo che in quel momento rappresentava una ferita per la comunità altamurana e di Murgia Catena in particolare. Lo stato di abbandono in cui versava la Masseria né indicò subito il percorso: "per poter recuperare il luogo bisognava prima di tutto recuperare la Memoria e quindi l'individuo ed il senso di comunità", Masseria Jesce Teatro della Memoria.Nel corso degli anni in Masseria Jesce sono state organizzate 4 rassegne all'anno dedicate alle 4 Stagioni. L' anima della Masseria Jesce è di una vecchia Stazione di Posta sulla via Appia e questa anima abbiamo difeso e tutelato: diventare Tempo! Abbiamo da subito realizzato collaborazioni, in una visione glocal sono stati studiati dei partenariati con Associazioni nazionali e internazionali, sono stati organizzati laboratori et percorsi di ospitalità, accogliendo numerosi pellegrini e viandanti, artisti e naufraghi, camminatori e ciclisti, musicisti e pittori, attori e attrici, professionisti e professori. Anche le collaborazioni si sono succedute nel tempo intersecando e sviluppando nuovi percorsi di crescita personale e di comunità con il solo obiettivo di mantenere attivo un bene della comunità. Sviluppando ogni giorno la conoscenza del luogo è stata eseguita la manutenzione e cura della Masseria. L'Associazione promuove l'attività associazionistica nell'intento di fornire il proprio apporto alla vita culturale della comunità soprattutto attraverso l'organizzazione di dibattiti e conferenze. Veniamo a chiedere la Vostra presenza per la realizzazione di un incontro che rappresenta un sogno di comunità. Nella giornata di Venerdi 14 Novembre 2025 abbiamo pensato ad una giornataProgramma Venerdi 14 Novembre Ore 10:00 /13:00 Sala Consiliare Comune di AltamuraArgomenti: RECUPERO MASSERIA JESCE - VIA APPIA PATRIMONIO UNESCO - EUROVELO5 - I TRATTURI Patrimonio UNESCO.con Vitantonio Petronella sindaco; Annarita Marvulli funzionaria Comune di Matera; Antonio Petrara assessore; Giovanni Buonamassa dirigente III Settore Sviluppo e Governo del territorio; Francesca Romana Paolillo, soprintendente SABAP Bari; Caterina Annese, responsabile area funzionale patrimonio archeologico e sezione territoriale; Mara Carcavallo, responsabile dell'ufficio catalogo della Soprintendenza ABAP di Bari; Nunzio Angiola, già Parlamentare della Repubblica; Enzo Colonna già Cosigliere Regione Puglia; Luigi Viscanti, presidente Club Unesco Altamura; Donato Emar Laborante, direttore artistico Masseria Jesce teatro della memoria. Modera Emma Capurso.Ore 13:00 Pranzo Comunitario su prenotazione, Dimora CagnazziOre 17:00 Ebe Chiara Princigalli, Visita al Museo Nazionale Archeologico di Altamura.