Confermate manifestazioni di Federicus, del 25 aprile e Lamascaveje

Sono confermate le manifestazioni in programma il 25 aprile.Si terrà "Federicus", dodicesima edizione, con tema "Vento di soave" con inizio alle ore 11.00 in piazza Unità d'Italia. I dettagli in questa notizia . E' stato predisposto il piano organizzativo per l'arrivo dei visitatori, con le consuete aree di parcheggio nella cintura extra-urbana, dove lasciare i veicoli e poi utilizzare il bus navetta.Sono confermate le iniziative dell'80esimo anniversario della Liberazione del 25 aprile. Alle ore 10 nel Palazzo di Città sarà deposta una corona in omaggio ai caduti. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, iniziativa della Rete antifascista di Altamura in via Bresso mentre in serata, alle ore 19.00, il Comune e l'Anpi propongono la visione del film "Roma città aperta" di Rossellini, nella versione restaurata, presso il Multicinema Mangiatordi, alle ore 19:00, con ingresso libero per tutta la cittadinanza fino ad esaurimento posti.Si terrà regolarmente anche la festa dell'archeologia "Lamascaveje" a cura dell'associazione "Lo scrigno di Pandora" di cui abbiamo dato notizia del programma dei cinque giorni . Ad Altamura sono previsti: giovedì 24 aprile, ore 17.00, incontro alla Masseria Jesce; venerdì 25 aprile, ore 9.30, tavola rotonda in Sala consiliare sul tema "Scavando in Murgia catena" per fare il punto della situazione sui cantieri.Ulteriori informazioni saranno pubblicate in Agenda o nelle Notizie.Invece è stata posticipata a domenica sera, alle ore 20.00, l'ultima gara di campionato che vedrà impegnato Team Altamura in trasferta ad Avellino. Al "Partenio" si terrà la festa per la promozione in serie B. La gara avrebbe dovuto tenersi sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco.Rinviata la finale del concorso di poesia per le scuole, dedicato a Giovanni Carlucci, che avrebbe dovuto tenersi stasera al Teatro Mercadante.