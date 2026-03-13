Festa medievale Federicus: quest'anno a ottobre

L'edizione di quest'anno della festa medioevale "Federicus" si terrà in tre giorni, dal 2 al 4 ottobre. Lo ha comunicato la Fortis Murgia sui social. La decisione è stata presa dagli organizzatori per i lavori nel centro storico. Generalmente, si tiene ad aprile, in concomitanza con il ponte del 25 aprile, ma ci sono state anche edizioni che si sono tenute all'inizio di maggio e una si è tenuta a settembre-ottobre 2022."Lo spostamento a ottobre - hanno dichiarato gli organizzatori - è una scelta responsabile e condivisa con l'amministrazione comunale, pensata per garantire la piena sicurezza dei visitatori, dei figuranti e di tutte le realtà coinvolte, senza rinunciare alla qualità e alla magia che da sempre contraddistinguono Federicus".