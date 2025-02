Federicus si fa, edizione ridotta a un solo giorno

Il centro storico pullula di lavori e di cantieri. Uno scenario che non si concilia con i grandi spettacoli della festa medievale Federicus.La Aps Fortis Murgia ha preso la sua decisione: anche quest'anno Federicus si farà, per la 12esima edizione, ma in un'edizione ridotta ad un solo giorno. Si terrà il 25 aprile."L'edizione di quest'anno si svolgerà in un'unica giornata, il 25 aprile 2025 - spiega Fortis Murgia - a causa dei lavori di riqualificazione in corso nel centro storico, che non permettono di organizzare l'evento nella sua consueta formula. Nonostante ciò, Federicus promette di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, per una giornata dedicata alla storia, allo spettacolo, alla cultura e al divertimento. Il cuore pulsante dell'evento sarà il suggestivo Corteo Imperiale, con la rievocazione dell'arrivo di Federico II e della sua corte ad Altamura. Un momento di straordinario impatto visivo ed emotivo che coinvolgerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo, reso possibile dalla partecipazione di centinaia di figuranti e artisti".Previsto un palco centrale (l'anno scorso venne allestito in piazza Matteotti che è libero da lavori). Sul palco "si alterneranno spettacoli ed esibizioni mozzafiato, con performance affascinanti capaci di incantare e far vibrare l'animo degli spettatori. Sorprese e momenti unici attendono tutti coloro che vorranno immergersi nella straordinaria atmosfera medievale che caratterizza ogni edizione di Federicus".