Festa mediovale Federicus, numeri da capogiro

11 foto Federicus 2024: spettacoli sul palco centrale

Numeri da capogiro per l'edizione 2024 di Federicus. La partecipazione è stata massiccia, con turisti e visitatori arrivati da ogni parte di Puglia e d'Italia e anche dall'estero. Centro storico stracolmo di persone che hanno affollato le piazze, le vie e i claustri.Edizione da record anche per il corteo che ha visto insieme le scuole e l'evento imperiale: circa 2000 i figuranti. Quest'anno Federicus e Bianca Lancia hanno avuto i volti di Alessandro Basile e Giovanna Colapinto.Dal palco dello spettacolo finale, la Aps Fortis Murgia, organizzatrice del grande evento ormai consolidato, ha dato appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione della festa medioevale. Per la Fortis Murgia il bilancio è stato superiore ad ogni aspettativa. Il clima è stato ideale, per favorire il pienone; a differenza di quanto avvenne l'anno scorso quando la pioggia rovinò l'ultimo giorno. Stavolta, invece, sole e belle giornate.Piazza Matteotti si è confermata il "palcoscenico" migliore, potendo ospitare meglio la folla e gli spettacoli. Viceversa il centro storico è stato utilizzabile solo in parte, per alcune parti (da via Laudati a piazza don Minzoni, ad esempio) non utilizzabili per lavori e impalcature.E, come ogni anno, di Federicus si parla molto dopo la festa per esprimere pareri e personali sensazioni sulle novità più apprezzate, sul successo della manifestazione oppure sugli aspetti da migliorare o modificare. Ma su un punto sono tutti d'accordo: Federicus per Altamura è una potentissima vetrina turistica. Su questo non c'è dubbio alcuno; e questo vale sin dalla prima edizione. L'altro aspetto molto rilevante è la "costruzione" collettiva della festa: un evento di comunità, grazie allo sforzo di centinaia di persone.Tantissime le foto della festa che circolano sui social. Altamuralife propone una galleria degli spettacoli che si sono tenuti sul palco centrale.