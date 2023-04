Aperte le antiche porte: è iniziata la festa di Federicus

Con l'apertura di Porta Matera (porta dei monti, "porta montium") ieri sera e di Porta Bari questa mattina, ha avuto inizio la decima edizione di "Federicus", festa medioevale organizzata dalla Aps Fortis Murgia che quest'anno dura un giorno in più, sino al primo maggio (compreso).Sempre il centro storico è il fulcro della manifestazione con gli allestimenti nei "quarti" e gli spettacoli itineranti. Due le novità: la realizzazione di una scenografia di piante in piazza Duomo (il locus amoenus, il luogo lieto) mentre il palco centrale è stato collocato in via Ottavio Serena, per lasciare libero l'incrocio di piazza Zanardelli.Oggi pomeriggio è in programma il corteo dei fanciulli mentre quello imperiale si terrà lunedì primo maggio.--> Tema della decima edizione, programma e elenco degli artisti --> Disposizioni per la viabilità e i parcheggi Seguiranno altre notizie e immagini