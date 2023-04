Federicus 2023 ad Altamura: il programma della decima edizione, dal 28 aprile all'1 maggio

Dal 28 aprile all'1 maggio, nel centro storico di Altamura e in via Ottavio Serena - piazza Zanardelli (palco centrale), si tiene la decima edizione della festa medioevale "Federicus". Questo il programma degli eventi principali, sul tema "La Terra, il Mare e la Volta del cielo".Il tema dell'edizione 2023 si ispira liberamente ai versi di Giorgio di Gallipoli, poeta italo bizantino e archivista della chiesa greca della sua città, acceso sostenitore della politica di Federico II. Nel suo carme "Colloquio della città di Roma con l'imperatore Federico II" l'autore affida alla personificazione di Roma il compito di tessere le lodi dell'imperatore che qui viene descritto quasi come una vera e propria divinità a cui si inchinano persino la terra, il mare e il cielo.Partendo da questo stralcio dell'opera di Giorgio da Gallipoli si è deciso di dedicare questa edizione di Federicus ad un viaggio tra terra, mare e cielo, un viaggio nel quale questi tre elementi saranno raccontati sia dal punto di vista poetico, filosofico e artistico che dal punto di vista della vita quotidiana di un uomo medievale costantemente in relazione con questi elementi per motivi lavorativi, per credenze religiose, per esigenze di viaggio, per superstizione tramandate dal paganesimo e dai riti profani. Il tema permette quindi di delineare e costruire un vero e proprio universo in cui gli elementi, che costituiscono il mondo come lo conosciamo, entrano in profonda relazione influenzandosi reciprocamente in un sistema in cui è coinvolta anche l'esistenza umana con i suoi ritmi, le sue abitudini e le sue aspirazioni.I Giullari di Spade – ChietiCompagnia del Coniglio – AstiDaridel – FerraraRiuros – PadovaLes Danseuses de Sheherazade – Città di CastelloOmayyadi – AltamuraGiullare senza Radici – LecceGiullari del Diavolo – FolignoIl Gobbo di Cicignano – PisaVoci dal Medioevo di Trambaque – PadovaFalconeria Bergamotti – PalagianoDamiano dei Serpenti – OriaMoustache Giullare – TorinoCompagnia Teatro del Fantastico – BolognaMenestrelli del Borgo – PoggiomarinoMusici e Sbandieratori Federicus – AltamuraGruppo Danze Medievali Federicus – AltamuraMusici e Sbandieratori Rione Lama – OriaMusici e Sbandieratori Città di Oria – OriaTamburini del Barone di Freganius – FragagnanoMilitia Sancti Nicolai – BariSbandieratori e Musici Altilia Stupor Mundi – AltamuraTimpanisti Nicolus Barium – BariTimpanisti Fajanensis – FasanoPercussioni Antiche – AssisiAttori FITA PugliaMaestro Teodoro il Saponaio – PolignanoBottega Ponderani – PaviaI mercanti del Conte Ruggero – Cava de TirreniArs Chartaria di Mario Cini – FabrianoLe ramate di Claudio – FabrianoLignarius Alckemi – LatinaCorteo Storico Giovanni di Montfort – Gravina in PugliaMelphicta nel Passato – MolfettaGruppo Storico Città di Mesagne – Mesagne