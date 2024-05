Nulla da fare per Team Altamura, il Trapani è super

35' p.t. Kragl (rig.); 2' s.t. Palermo; 40' s.t. Marigosu (rig.)Finisce oggi l'avventura della "poule" scudetto di serie D. Troppo forte il Trapani che conferma di essere la squadra favorita alla vittoria finale. Al D'Angelo finisce 0-3 (due reti dei siciliani su calcio di rigore). Seconda sconfitta, quindi, per i biancorossi dopo quella di domenica contro la Cavese (1-0). Se la giocano quindi domenica al "Provinciale" di Trapani, con i siciliani che hanno una migliore differenza reti.Per Team Altamura la fatica di un campionato lungo si è fatta sentire. E così anche si è resa necessaria una rotazione nell'undici messo in campo da Giacomarro. Il risultato fotografa la superiorità della squadra ospite che ha colpito soprattutto sulle ripartenze, anche nelle due occasioni in cui ha usufruito dei calci di rigore.Le sconfitte degli ultimi tre giorni, ovviamente, nulla tolgono al grande risultato della dirigenza, dell'allenatore e della squadra di aver ottenuto la promozione in Lega Pro - Serie C.