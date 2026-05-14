Gravina: 40enne arrestato per maltrattamenti alla convivente

A Gravina un 40enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti ai danni della convivente (con cui la relazione è poi finita) e si trova ora ai domiciliari. Stando alle accuse, l'uomo avrebbe minacciato e avrebbe voluto impedire alla donna di uscire da casa o di utilizzare i social network per scrivere o pubblicare foto. E' bene precisare che si tratta di indagini preliminari. Ora il 40enne avrà la possibilità di difendersi in sede giudiziaria.La vicenda è nota: si tratta della coppia di conviventi - lei di Gravina, lui di un'altra regione - che ha interrotto la propria relazione sentimentale con grande clamore mediatico dopo che lei ha tappezzato l'auto dell'uomo (parcheggiata nella zona industriale di Altamura) con le stampe delle chat con un'altra donna e imbrattata con pesanti offese. Una storia di pubblico dominio, diventata "virale" per la circolazione delle foto, molto commentata sui social e raccontata anche dalle tv nazionali a più riprese.Anche l'episodio dell'auto tappezzata e imbrattata è finita a carte bollate perché è stata presentata una denuncia.