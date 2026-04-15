Galleria a Gravina
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Trasporti

Statale 96: chiusure notturne nel tratto della galleria a Gravina

Verifiche Anas per due notti

Murgia - mercoledì 15 aprile 2026 19.25
Una chiusura notturna che si spera possa provocare pochi disagi. La galleria Salsa sarà oggetto di ispezione da parte dei tecnici e per consentire le operazioni di lavoro in piena sicurezza, l'Anas ha comunicato una nuova chiusura del tratto della Statale 96 "Barese" che comprende la galleria.

Si tratta di una ispezione periodica ordinaria ed una ispezione approfondita, così come previsto dalla legge sulle gallerie della struttura territoriale puglia con lunghezza superiore a 200 m.

Secondo quanto comunicato dalla società che si occupa della gestione delle strade statali ci sarà la chiusura al traffico su SS 96 BARESE dal km 68+000 al km 73+000, da svincolo SP53 per Matera a svincolo per via Salvatore Vicino (Gravina), su tutte le corsie, entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 22:00 del 15/04/2026 fino alle ore 06:00 del 16/04/2026; a partire dalle ore 22:00 del 16/04/2026 fino alle ore 06:00 del 17/04/2026; con deviazione della circolazione su viabilità dell'abitato di Gravina e sulla SP53.

La cantierizzazione per le due notti interessati dalla presenza dei tecnici che si occuperanno delle ispezioni della galleria sarà comunque evidenziata da apposita segnaletica.
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