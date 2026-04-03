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Trasporti

Dopo la frana, statale 96 riaperta su una corsia

In territorio di Palo del Colle

Altamura - venerdì 3 aprile 2026 17.30
Anas ha comunicato che oggi è stata riaperta al transito su corsia di sorpasso la carreggiata in direzione Bari della SS96 "Barese", nel tratto compreso tra il km 109,550 ed il km 109,000, in corrispondenza del territorio comunale di Palo del Colle. (nella foto la situazione prima del ripristino)

La carreggiata in direzione Bari era stata temporaneamente interdetta al transito nel pomeriggio del 1° aprile a seguito di uno smottamento provocato dalle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio della regione negli ultimi. L'evento franoso ha reso necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza degli utenti della strada e consentire l'avvio immediato delle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

La riapertura su sola corsia di sorpasso del tratto si è resa possibile grazie all'impegno costante delle squadre operative di Anas, che hanno lavorato ininterrottamente. Il personale tecnico e operativo ha operato in condizioni difficili, legati all'instabilità del terreno e alle condizioni meteorologiche avverse, con il massimo impegno.

Gli interventi hanno compreso la rimozione del materiale franato, la pulizia del piano viabile ed un'accurata verifica delle condizioni di sicurezza dell'intera area interessata dallo smottamento, al fine di garantire la piena e duratura percorribilità del tratto.
Durante tutte le fasi dell'intervento, Anas ha operato in stretto coordinamento con le Forze dell'Ordine, la Prefettura di Bari e le autorità comunali di Palo del Colle, che hanno assicurato il presidio del territorio e la gestione ordinata della viabilità alternativa, riducendo al minimo i disagi per gli utenti e i residenti della zona.
  • Anas
  • Strada Statale 96
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