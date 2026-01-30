Auto contromano
Pericolo su statale 96: guida contromano, fermato in tempo

Ha seriamente rischiato incidente. Il racconto di Peppe Dileo

Altamura - venerdì 30 gennaio 2026 17.09
Un autotrasportatore di Altamura, Peppe Dileo, ha evitato una possibile tragedia questa mattina sulla strada statale 96. In prossimità di Altamura un anziano ha imboccato contromano la statale rischiando di finire contro altri veicoli. Tutto è stato documentato in un video diventato virale sui social.

Sull'altra corsia l'autotrasportatore ha notato tutto, ha attratto l'attenzione dell'anziano e degli altri automobilisti suonando il clacson ripetutamente e segnalando con le luci. L'anziano si è fermato, quindi Dileo - dopo aver fermato il suo mezzo - ha scavalcato il guardrail per fermare il traffico e così permettendo all'anziano di fare inversione e tornare sulla giusta direzione.

Nel suo messaggio su Facebook, Dileo insieme al video ha riportato un messaggio: "Oggi, in data 30 Gennaio 2026,alle ore 12:30, ho sconfitto la morte. Ho cambiato il destino ad alcune persone, un destino senza ritorno sicuramente. Alla fine sono salito sul guardrail scavalcandolo e bloccato tutto il traffico proveniente dalla parte opposta. L'anziano poi è riuscito a fare inversione. Poi dicono, che i camionisti sono assassini".

