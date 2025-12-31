Strada statale 96
Strada statale 96
Trasporti

Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96

In territorio di Palo del Colle

Altamura - mercoledì 31 dicembre 2025 15.30
Con ordinanza del Comune di Palo del Colle è stata disposta la chiusura al traffico di un tratto di circa tre chilometri della strada statale 96 a causa del cedimento di un traliccio dell'energia elettrica, provocata dall'incendio in una ditta per lo stoccaggio di rifiuti.

In base all'ordinanza, "in data 30/12/2025 alle ore 02.30 la ditta Gm Service srl con sede corrente in Palo del Colle alla S.C. San Nicola Provinciale Palo/Binetto è stata colpita da un vasto incendio" e "che sono ancora in atto le operazioni da parte di Terna spa di messa in sicurezza dei cavi elettrici per l'alta tensione in acciaio pericolanti a rischio di cedimento improvviso".

Sulla base di una riunione di pubblica sicurezza e di un sopralluogo, "fino alle ore 12.00 del giorno 07/01/2026" viene disposta "la chiusura del tratto di strada interessato dall'eventuale cedimento del traliccio pericolante, ovvero la nuova S.S. 96 ricadente nel territorio di competenza di Palo del Colle con direzione di marcia Altamura/Bari e viceversa e precisamente dal Km 113 al Km 113 + 300 oltreché il tratto di strada della ex S.S. 96 (complanare) tra Km 113 + 300". Il traffico viene deviato alle uscite di Bitonto o Bitetto per i veicoli in direzione Bari.

Seguiranno aggiornamenti
  • Ordinanza
  • Strada Statale 96
