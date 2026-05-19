Gruppo storico Normanno Saraceno
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Territorio

Le città di Federico II a tavola, presentata la nuova iniziativa

Sulla cucina medioevale, con cuochi di 10 Comuni

Altamura - martedì 19 maggio 2026 09.00
Altamura, Enna, Foggia, Gravina, Jesi, Melfi, Margherita di Savoia, Monselice, Oriolo, Torremaggiore. Dieci città unite da Federico II di Svevia. A creare questa sinergia è il gruppo storico Normanno Saraceno che ieri ha presentato l'iniziativa "Le città di Federico II a tavola".

Si tratta di una manifestazione non competitiva (non è una gara) che si terrà il 29 giugno ad Altamura, nel ristorante "Gusto d'Altura". Protagonista sarà la cucina medioevale, con rigoroso rispetto delle ricette e delle materie prime all'epoca disponibili. A proporre i piatti saranno i cuochi delle dieci città che avranno modo così di confrontarsi, portando ciascuno la propria esperienza.

L'iniziativa è stata presentata ieri al Comune, con una video-conferenza alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli altri Comuni. L'obiettivo è trasformare questa iniziativa in una manifestazione itinerante così che ogni anno venga ospitata in una città diversa.

Quest'anno il gruppo storico prevede due eventi:
  • torna per l'ottava edizione il Villaggio medioevale di mestieri, accampamenti, spettacoli, in programma tutti i sabati e le domeniche di giugno, dalle 18 alle 22, nell'oasi di San Giovanni;
  • la prima edizione di "Le città di Federico II a tavola" (29 giugno).
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  • Medioevo
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