Soccer Altamura lotta ma è il Bitonto a passare in semifinale

Si ferma ai quarti di finale il percorso della Soccer Altamura nei play-off di Serie A Tesys. Al PalaPoli di Molfetta è il Bitonto Femminile a staccare il pass per le semifinali grazie al successo per 6-2 in Gara 2, dopo il successo ottenuto anche in Gara 1 ai calci di rigore. Contro una formazione dal palmares prestigioso e ricca di giocatrici di grande esperienza, le biancorosse disputano comunque una gara generosa, restando in partita per lunghi tratti e mostrando ancora una volta carattere, organizzazione e qualità.La Soccer Altamura parte con personalità, cercando di limitare il possesso e la velocità delle neroverdi. Polloni si fa trovare pronta nelle prime conclusioni di Luciléia e Diana Santos, mentre Kubaszek e Pereira provano a creare spazi in ripartenza. Il Bitonto costruisce diverse occasioni, colpisce anche un palo con Nicoletti e aumenta progressivamente il ritmo, ma la formazione di mister Vincenzo Tassielli resta compatta e chiude il primo tempo sullo 0-0.La gara cambia immediatamente a inizio ripresa. Dopo appena 12 secondi, il Bitonto trova il vantaggio: Diana Santos riceve il pallone sulla banda destra e lascia partire un diagonale chirurgico sul secondo palo che non lascia scampo a Polloni per l'1-0. Il gol spezza l'equilibrio del match e pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio firmato da Luciléia, abile a recuperare palla e a finalizzare l'azione del 2-0. La reazione della Soccer Altamura non tarda ad arrivare. Al 6' della ripresa è ancora Cinzia Pereira a suonare la carica: la brasiliana calcia una punizione trovando la respinta di Torma, ma sulla ribattuta è la stessa numero 14 biancorossa ad avventarsi sul pallone e ad insaccare il gol del 2-1. L'inerzia della gara, però, torna rapidamente nelle mani del Bitonto. All'8' le padrone di casa trovano il gol del 3-1 con Grieco: sugli sviluppi di una rimessa offensiva battuta da Cenedese, la giocatrice neroverde si infila tra le maglie della difesa altamurana e con un preciso destro supera Polloni, riportando il Bitonto sul doppio vantaggio. Nel finale le neroverdi sfruttano tutta la loro esperienza nella gestione del match. All'11' arriva anche il gol del portiere Torma, favorita dalla porta sguarnita durante il tentativo di power play altamurano. Pochi secondi più tardi il Bitonto colpisce ancora: Luciléia recupera palla nella propria metà campo e, con la porta altamurana rimasta vuota, trova con lucidità il gol del 5-1 direttamente dalla distanza. La numero 10 neroverde completa poi la propria tripletta personale al 14' della ripresa, chiudendo definitivamente i conti. La Soccer Altamura continua comunque a lottare fino all'ultimo pallone e trova il definitivo 6-2 ancora con Cinzia Pereira: con il Bitonto schierato con il portiere di movimento, la brasiliana recupera il pallone e lascia partire un preciso pallonetto da oltre metà campo, firmando una rete di grande qualità che rende meno amaro il passivo finale per le biancorosse.Nonostante l'eliminazione, resta il valore di una stagione importante per la Soccer Altamura, capace di arrivare tra le migliori squadre del campionato e di confrontarsi senza timori contro una formazione costruita per competere ai massimi livelli del futsal femminile italiano.Le biancorosse salutano i play-off tra gli applausi, consapevoli di aver costruito basi solide per il futuro sul campo. Un futuro che, però, al momento resta ancora tutto da definire anche fuori dal parquet.Per dare continuità al progetto sportivo e mantenere la categoria sarà infatti fondamentale riuscire a reperire nuove risorse economiche e ampliare il sostegno attorno alla società. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali saranno i programmi del club e se Altamura potrà continuare a recitare un ruolo importante nel futsal femminile nazionale.TabellinoSerie A Tesys – Play-off – Quarti di finale | Gara 2BitontoSoccer Altamura -Bitonto: Torma, Santos De Oliveira Mendes, Cenedese, Marcon, Luciléia, Di Vincenzo, Grieco, Nicoletti, Valenzano, Buquicchio, Coda, De Zio. Allenatore: Cataldo Guarino.Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Matijević, Kubaszek, Papangelo, Tedeschi, Cataldo, Coletto, Nicoletta, Valente. Allenatrice: Vincenzo Tassielli.Arbitri: Emilio Romano (Nola), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) e Paolo De Lorenzo (Brindisi).Cronometrista: Antonio Carnazza (Taranto).Marcatrici: 4'12" st Santos De Oliveira Mendes (B), 3'40" st Luciléia (B), 5'12" st C. Pereira (SA), 7'32" st Grieco (B), 9'45" st Torma (B), 10'50" st Luciléia (B), 13'08" st Luciléia (B), 16'37" st C. Pereira (SA).Ammonite: Marcon (B).Falli: 2-2, 1-2.