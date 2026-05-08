Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto

Sale l'attesa per la sfida tra Soccer Altamura e Bitonto C5 Femminile, valida per Gara 1 dei quarti di finale dei play-off di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile. La gara è in programma domenica 10 maggio alle ore 19:00 al PalaPiccinni di Altamura. Una partita dal fascino enorme, ma anche dal forte valore emotivo, perché potrebbe rappresentare uno degli ultimi capitoli della storia del club biancorosso.Alla vigilia del match ha parlato il vice presidente della Soccer Altamura, Carlo Benedetto, lasciandosi andare ad un lungo e toccante intervento, tra orgoglio, emozione e un appello rivolto agli imprenditori del territorio. "Purtroppo siamo arrivati alla fine, un epilogo che poteva essere diverso", ha esordito Benedetto, senza nascondere l'amarezza per una situazione che rischia di interrompere un progetto sportivo costruito con sacrifici, passione e grandi risultati raggiunti in pochi anni. Il dirigente biancorosso ha poi ripercorso i traguardi raggiunti negli anni: "Sono comunque orgoglioso di quello che ho fatto. In questa società non c'è nessun imprenditore milionario o benestante che mette per passione le proprie risorse economiche per raggiungere gli obiettivi. Sono orgoglioso di essere stato il primo presidente ad aver portato la squadra dalla serie C alla Serie A, per la prima volta nella storia di Altamura".Parole cariche di soddisfazione anche per i risultati ottenuti a livello nazionale: "Sono orgoglioso di aver raggiunto la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia nazionale, per la prima volta per una società altamurana, e altrettanto orgoglioso di aver portato la squadra ai play-off nazionali per la conquista dello Scudetto". Tra i momenti ricordati con maggiore emozione, anche il riconoscimento ricevuto a livello regionale: "La nostra società è stata nominata eccellenza sportiva 2025 dal Presidente della Regione Puglia. Hanno potuto constatare la gestione totale della società e gli obiettivi sportivi raggiunti".Poi il passaggio più intenso, quello legato al futuro del club: "Con tanta emozione faccio un appello affinché questo sogno e questo progetto continuino. Servono imprenditori e nuove risorse economiche. Ringrazio quelli che fino adesso ci hanno appoggiato e hanno sposato il progetto". Benedetto ha voluto ringraziare anche tutto l'ambiente biancorosso: "Ringrazio di cuore chi insieme a me ha contribuito alla gestione contabile, amministrativa e soprattutto remunerativa, come giusto che sia per le nostre calcettiste. Gli attori principali sono loro, calcettiste e calcettisti che hanno sposato il progetto con abnegazione". Non manca uno sguardo anche al percorso della formazione maschile: "Sono orgoglioso che per la seconda volta consecutiva siamo arrivati a giocarci la promozione in C1. Speriamo ancora di riuscirci, anche se siamo stati un po' sfortunati con gli infortuni".Il vice presidente ha poi parlato del suo legame con la città di Altamura: "È stata una stagione fantastica, piena di emozioni. Il mio cuore esplode dall'emozione. Questo è il mio modo per ringraziare questa città che mi ha adottato sin da quando venivo qui a scuola. Amo questa città, apprezzo la qualità della sua gente e degli imprenditori che contribuiscono al benessere del territorio". E ancora: "Mi sento altamurano a tutti gli effetti, vivo qui dal 1996. È stato un modo per ricambiare l'accoglienza e l'affetto che ho sempre ricevuto da persone per bene e laboriose".Infine, il pensiero rivolto alla sfida contro il Bitonto, autentica corazzata del futsal femminile italiano: "Domenica ci giochiamo i play-off contro il Bitonto, una società gemellata che è stata il nostro faro in questi anni. Giocare contro una squadra campione d'Europa, pluricampione d'Italia, vincitrice di Supercoppa Italiana e Coppa Italia è un'emozione indescrivibile". Il saluto finale è un ultimo abbraccio ai colori biancorossi e un nuovo appello affinché il progetto possa continuare: "Abbraccio forte questi colori e spero vivamente che qualche imprenditore, con passione e capacità economica, possa affiancare o sposare questo amore biancorosso come ho fatto io".Serie A Tesys – Play-off – Quarti di finale – Gara 1️Soccer Altamura Bitonto C5 FemminilePalaPiccinni – AltamuraDomenica 10 maggio ore 19:00Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)