Soccer Altamura: per under 19 inizia fase silver

Riparte il cammino della Soccer Altamura Under 19 femminile di calcio a 5, impegnata nella fase Silver del campionato nazionale, seconda parte della stagione che mette in palio posizioni importanti e soprattutto un percorso di crescita fondamentale per il gruppo biancorosso.La nuova fase prende il via con un match subito impegnativo: questa sera, tra le mura amiche, le giovani altamurane ospitano il Femminile Molfetta, avversario storico e già affrontato in più occasioni in un campionato sempre molto equilibrato e combattuto.Le due squadre si conoscono bene e spesso hanno dato vita a sfide tirate fino all'ultimo minuto. Basti ricordare il recente confronto terminato in parità, con la Soccer capace di rimontare nei secondi finali e strappare un punto prezioso grazie a una prova di carattere e determinazione.La fase Silver rappresenta ora un nuovo banco di prova: meno margine d'errore e maggiore attenzione ai dettagli, con ogni gara che può risultare decisiva per la crescita del gruppo e per la classifica finale. Per la Soccer Altamura sarà fondamentale partire con il piede giusto, sfruttando il fattore campo e l'entusiasmo del pubblico di casa.Il Molfetta arriva invece con l'obiettivo di confermare la propria competitività e rendere subito complicata la prima uscita delle altamurane in questa seconda fase del torneo.La sfida di questa sera segna quindi l'inizio di un nuovo percorso: la Soccer Altamura Under 19 è pronta a vivere la fase Silver con ambizione, lavoro e voglia di continuare a crescere nel panorama del futsal femminile nazionale.Calcio a 5 – Under 19 femminile – Girone 2 Silver – 1^ giornata️ Soccer Altamura Femminile MolfettaPalaPiccinni – Altamura (BA)Lunedì 13 aprileore 21:00