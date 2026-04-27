Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti

Si chiude con una sconfitta l'ultima giornata di regular season del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile per la Soccer Altamura, battuta per 3-0 sul campo della Women Roma. Un risultato severo per quanto visto in campo, soprattutto alla luce delle occasioni costruite dalle pugliesi, che ora guardano con fiducia ai playoff Scudetto. La gara si mette subito in salita: dopo appena 59 secondi, un errore in costruzione consente a Vanellidi sbloccare il match. La Roma continua a spingere con intensità, trascinata da una brillante Tampa, che crea costantemente superiorità. Le padrone di casa sfiorano il raddoppio in più occasioni: Neroni non arriva per poco su un pallone invitante, mentre Narcisi spreca da buona posizione. La pressione resta alta e costringe spesso l'Altamura sulla difensiva. Con il passare dei minuti, la Soccer Altamura prende coraggio e costruisce occasioni importanti. La più clamorosa nel primo tempo capita a Pezzolla, che sola davanti a Sestari non trova il gol. Le biancorosse insistono: Szostak impegna il portiere giallorosso, Matijević sfiora il pallone sul secondo palo e Pasqual ha una buona opportunità ma non inquadra la porta. Dall'altra parte, però, la Roma non smette di attaccare: Tampa ci prova più volte anche dalla distanza, mentre Ceccobelli e Masini sfiorano il raddoppio nel finale di tempo. Si va al riposo sull'1-0, con le giallorosse avanti ma senza aver chiuso la partita.Nella ripresa spazio tra i pali per Nicoletta, che subentra a Polloni e si rende protagonista con diversi interventi importanti, limitando il passivo. La Soccer, comunque, a ha diverse chance per il pareggio: Kubaszek vola in contropiede ma trova una grande risposta di Sestari, Matijević sfiora il palo con un tocco sotto e poco dopo non concretizza da distanza ravvicinata. Ancora più clamorosa l'occasione per Pasqual, che dopo una progressione centrale si presenta davanti al portiere ma calcia fuori. La Roma risponde colpo su colpo: Tampa colpisce una traversa e continua a creare pericoli, mentre Vanelli e Lucentini tengono costantemente sotto pressione la difesa pugliese. Nel momento migliore della Soccer arriva il colpo decisivo: al 12′ della ripresa Masini firma il 2-0, sfruttando una respinta dopo una conclusione di Tampa. Il gol spezza l'equilibrio e permette alla Roma di gestire con maggiore tranquillità. Le giallorosse continuano comunque a spingere e trovano il tris con Narcisi, autrice del definitivo 3-0 a pochi minuti dal termine. Nel finale, con il risultato ormai deciso, mister Tassielli dà spazio alle giovani del vivaio: esordio stagionale in Serie A per Valente (classe 2008), insieme a Cataldo (2006), Papangelo (2005), Tedeschi (2006) e Coletto (2007).Archiviata la regular season, arriva ora una settimana di pausa prima dell'inizio dei playoff Scudetto, in programma da domenica 10 maggio. Per la Soccer Altamura subito una sfida ad alta tensione: il derby contro il Bitonto C5 Femminile, una gara mai banale che metterà in palio l'accesso alle fasi successive.TabellinoSerie A Tesys – 22^ giornata️Women RomaSoccer Altamura 3-0Women Roma: Caliari Sestari, Marcolan, Narcisi, Neroni, Vanelli, Acquafredda, Bertè, Ceccobelli, Farinelli, Salza, Lucentini, Masini, Cesaroni. Allenatrice: Cely Gayardo.Soccer Altamura: Polloni, Matijević, Pezzolla, Kubaszek, Pascual, Cataldo, Szostak, Coletto, Valente, Papangelo, Tedeschi, Nicoletta. Allenatore: Vincenzo Tassielli.‍️Arbitri: Mattia Landi (Prato) e Antonella Manca (Sassari).️Cronometrista: Ivo Colangeli (Aprilia).Marcatrici: 1'00" pt Vanelli (WR); 11'52" st Masini (WR), 16'23" st Narcisi (WR).Ammonite: Acquafredda, Vanelli (WR).Falli: 1-3, 3-1.