Altamura-Memushaj: intesa raggiunta

Ledian Memushaj sarà il nuovo allenatore dell'Altamura nella stagione 2026/2027. L'ex calciatore 39enne, nell'ultima esperienza sulla panchina, ha guidato il Leon nel girone B di Serie D, concludendo il campionato al 5º posto e raggiungendo i playoff.Il tecnico, come anticipato da noi precedentemente, ha chiuso l'accordo di un anno con opzione con il club murgiano. L'intesa è stata raggiunta nelle ultime ore e adesso si attende soltanto l'ufficialità.Seguiranno aggiornamenti