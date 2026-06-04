Memushaj - foto Leon
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Calcio

Altamura-Memushaj: intesa raggiunta

Il tecnico 39enne guiderà la squadra biancorossa

Altamura - giovedì 4 giugno 2026 12.05
Ledian Memushaj sarà il nuovo allenatore dell'Altamura nella stagione 2026/2027. L'ex calciatore 39enne, nell'ultima esperienza sulla panchina, ha guidato il Leon nel girone B di Serie D, concludendo il campionato al 5º posto e raggiungendo i playoff.

Il tecnico, come anticipato da noi precedentemente, ha chiuso l'accordo di un anno con opzione con il club murgiano. L'intesa è stata raggiunta nelle ultime ore e adesso si attende soltanto l'ufficialità.

Seguiranno aggiornamenti
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