Corso per istruttori di calcio con un allenatore del Valencia

Un'altra bella opportunità per la "Asd Evolution Altamura" per confrontarsi con tecnici e allenatori di altre aree d'Europa.Da domani (21 marzo), per tre giorni, ospita tre giornate di formazione per istruttori di calcio. L'iniziativa vede la presenza di un allenatore del Valencia, mister Juan Fernandez, VCF Academy Programs Technical Coordinator del club spagnolo. Le giornate di formazione si alterneranno tra parte teorica presso la sala dell'hotel Fuori le Mura e la parte pratica in campo.Il Vcf Coach Clinic, a cui aderiscono fino a un massimo di 40 istruttori, è riservato a:Tecnici / Istruttori UEFA A – B – CTecnici / Istruttori in possesso di attestato FIGC – attività di baseLaureati in Scienze motorie o equivalenti, qualora l'interessato non sia in possesso di attestato FIGC;Laureandi in Scienze motorie o equivalenti, qualora l'interessato non sia in possesso di attestato FIGCEsclusivamente all'interno del Clinic, tra i partecipanti verranno selezionati gli istruttori che entreranno a far parte di Valencia CF Academy Italy sia come Coordinatori delle VCF Academies italiane, sia come tecnici deiValencia CF Camp 2025.