Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive

La giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo con cui si procederà ad attivare la connessione internet con banda minima garantita di 200 Mbps in upload, presso gli impianti sportivi comunali. Sarà prevista l'installazione della connessione internet presso lo Stadio comunale "Tonino D'Angelo", il palazzetto dello Sport in via Manzoni e il palazzetto in via Piccinni.Questo intervento di innovazione e digitalizzazione consentirà la trasmissione televisiva in diretta delle partite delle società sportive locali che disputano campionati nazionali (Team Altamura S.r.l., Leonessa Volley, ASD Soccer, ASD Altafutsal) da parte dell'emittente televisiva SKY, in vista della stagione agonistica 2025/2026.