Soccer - Benedetto
Soccer - Benedetto
Calcio a 5

Soccer Altamura tra le eccellenze sportive in Puglia

Premiazione per il 2025

Altamura - martedì 14 aprile 2026
La Soccer Altamura continua a raccogliere riconoscimenti prestigiosi, confermandosi una delle realtà più significative del panorama sportivo locale. È ufficiale, infatti, l'invito alla cerimonia di premiazione delle "Eccellenze Sportive 2025", un evento di alto profilo istituzionale che celebra atleti, società e protagonisti dello sport pugliese.
La manifestazione si terrà il 15 aprile 2026, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Agorà del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari. Un contesto autorevole che farà da cornice a una giornata dedicata al merito, al sacrificio e ai risultati ottenuti nel corso dell'ultima stagione sportiva.

Per la Soccer Altamura, questo invito rappresenta molto più di una semplice partecipazione: è il riconoscimento concreto di un percorso costruito con impegno, crescita e visione, che ha portato la società a distinguersi sia sul piano sportivo che su quello organizzativo.
L'evento sarà anche un'importante occasione di confronto tra istituzioni e realtà sportive, durante la quale verranno presentati i nuovi avvisi e le opportunità per il 2026. Un anno definito già storico, visto il prestigioso titolo assegnato alla Puglia come "Regione Europea dello Sport 2026", che rafforza ulteriormente il valore del movimento sportivo regionale.
In questo scenario, la presenza della Soccer Altamura assume un significato ancora più rilevante: la società si conferma ambasciatrice dei valori dello sport, contribuendo attivamente alla crescita e alla promozione del territorio.

Un momento di celebrazione, dunque, ma anche di prospettiva, in cui il club altamurano potrà condividere i propri successi e guardare con ambizione alle sfide future, forte di un riconoscimento che premia talento, dedizione e identità sportiva.
Sostegno ai grandi eventi in Puglia
13 aprile 2026 Sostegno ai grandi eventi in Puglia
Soccer Altamura: per under 19 inizia fase silver
13 aprile 2026 Soccer Altamura: per under 19 inizia fase silver
Futuro nazionale di Vannacci ad Altamura
13 aprile 2026 Futuro nazionale di Vannacci ad Altamura
Team Altamura, centrata la seconda salvezza consecutiva
12 aprile 2026 Team Altamura, centrata la seconda salvezza consecutiva
Regione dichiara: richiamati tutti i pazienti in lista di attesa
12 aprile 2026 Regione dichiara: richiamati tutti i pazienti in lista di attesa
Team Altamura, per l’aritmetica salvezza basta 1 punto
11 aprile 2026 Team Altamura, per l’aritmetica salvezza basta 1 punto
Ferrovie Appulo Lucane: viaggi tra i disagi per i pendolari
11 aprile 2026 Ferrovie Appulo Lucane: viaggi tra i disagi per i pendolari
Nuovi alberi nella villa comunale con dedica ai più piccoli
10 aprile 2026 Nuovi alberi nella villa comunale con dedica ai più piccoli
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
10 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Coppa Italia di serie A: Soccer Altamura esce ai quarti
10 aprile 2026 Coppa Italia di serie A: Soccer Altamura esce ai quarti
Frane e dissesti stradali, stato di emergenza in Puglia e altre tre regioni
9 aprile 2026 Frane e dissesti stradali, stato di emergenza in Puglia e altre tre regioni
Soccer Altamura nelle finali di Coppa Italia di serie A
9 aprile 2026 Soccer Altamura nelle finali di Coppa Italia di serie A
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.