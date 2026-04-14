Soccer Altamura tra le eccellenze sportive in Puglia

La Soccer Altamura continua a raccogliere riconoscimenti prestigiosi, confermandosi una delle realtà più significative del panorama sportivo locale. È ufficiale, infatti, l'invito alla cerimonia di premiazione delle "Eccellenze Sportive 2025", un evento di alto profilo istituzionale che celebra atleti, società e protagonisti dello sport pugliese.La manifestazione si terrà il 15 aprile 2026, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Agorà del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari. Un contesto autorevole che farà da cornice a una giornata dedicata al merito, al sacrificio e ai risultati ottenuti nel corso dell'ultima stagione sportiva.Per la Soccer Altamura, questo invito rappresenta molto più di una semplice partecipazione: è il riconoscimento concreto di un percorso costruito con impegno, crescita e visione, che ha portato la società a distinguersi sia sul piano sportivo che su quello organizzativo.L'evento sarà anche un'importante occasione di confronto tra istituzioni e realtà sportive, durante la quale verranno presentati i nuovi avvisi e le opportunità per il 2026. Un anno definito già storico, visto il prestigioso titolo assegnato alla Puglia come "Regione Europea dello Sport 2026", che rafforza ulteriormente il valore del movimento sportivo regionale.In questo scenario, la presenza della Soccer Altamura assume un significato ancora più rilevante: la società si conferma ambasciatrice dei valori dello sport, contribuendo attivamente alla crescita e alla promozione del territorio.Un momento di celebrazione, dunque, ma anche di prospettiva, in cui il club altamurano potrà condividere i propri successi e guardare con ambizione alle sfide future, forte di un riconoscimento che premia talento, dedizione e identità sportiva.