Volley
Volley: la giovane Leonessa promossa in serie C
Festeggia la "Olio Ribatti"
Altamura - giovedì 21 maggio 2026 09.00
Un'annata sportiva che si è arricchita di soddisfazioni per la Leonessa Altamura. Alla permanenza in serie A2, si aggiunge un successo nella serie D.
La Olio Ribatti Leonessa Altamura ha conquistato la matematica promozione in serie C sabato scorso, nei play-off di serie D. Il suggello ad una stagione intensa è arrivato sul parquet di Carbonara.
Un campionato in cui le ragazze altamurane hanno profuso impegno, senza mai scoraggiarsi, dimostrando carattere, unione e cuore fino all'ultimo punto. Un esito positivo che consolida la realtà della Leonessa come uno dei vivai più interessanti del volley regionale (e non solo).
La Olio Ribatti Leonessa Altamura ha conquistato la matematica promozione in serie C sabato scorso, nei play-off di serie D. Il suggello ad una stagione intensa è arrivato sul parquet di Carbonara.
Un campionato in cui le ragazze altamurane hanno profuso impegno, senza mai scoraggiarsi, dimostrando carattere, unione e cuore fino all'ultimo punto. Un esito positivo che consolida la realtà della Leonessa come uno dei vivai più interessanti del volley regionale (e non solo).