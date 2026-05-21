Volley: la giovane Leonessa promossa in serie C

Un'annata sportiva che si è arricchita di soddisfazioni per la Leonessa Altamura. Alla permanenza in serie A2, si aggiunge un successo nella serie D.La Olio Ribatti Leonessa Altamura ha conquistato la matematica promozione in serie C sabato scorso, nei play-off di serie D. Il suggello ad una stagione intensa è arrivato sul parquet di Carbonara.Un campionato in cui le ragazze altamurane hanno profuso impegno, senza mai scoraggiarsi, dimostrando carattere, unione e cuore fino all'ultimo punto. Un esito positivo che consolida la realtà della Leonessa come uno dei vivai più interessanti del volley regionale (e non solo).