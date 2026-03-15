Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa

Per la Panbiscò Leonessa Altamura arriva la certezza matematica della permanenza in serie A2. Le bianco-arancio oggi non hanno giocato (per loro turno di riposo), quindi il verdetto è maturato sugli altri parquet dove si è giocato. E in particolare a Imola, con la sconfitta del Casalmaggiore.Resta così a dieci punti il margine dalla terzultima. Una differenza incolmabile perché mancano tre gare al termine.Si tratta chiaramente solo di un fatto statistico e aritmetico perché la salvezza per Caracuta e compagne mai è stata in discussione. Buona la regular season con i play-off sfiorati. E molto positivo il cammino nella Pool salvezza in cui l'Altamura è al primo posto.Si torna in campo sabato, proprio a Casalmaggiore.