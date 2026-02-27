Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga

Domenica 1 marzo alle ore 17 il PalaBaldassarra di Altamura sarà teatro della quinta giornata di Pool Salvezza tra PanBiscò Leonessa e Clerici Auto Concorezzo, una sfida che mette in palio punti pesantissimi in chiave permanenza in categoria.Le due formazioni arrivano all'appuntamento vivendo momenti diametralmente opposti. La PanBiscò è reduce dal brillante successo casalingo per 3-1 contro Club Italia, una vittoria che ha regalato entusiasmo e soprattutto il primato in classifica a quota 23 punti. Le leonesse guidano ora la Pool Salvezza con una lunghezza di vantaggio su Altino, che nell'ultima giornata ha avuto la meglio proprio su Concorezzo al tie-break. Un risultato, quello maturato contro la formazione abruzzese, che pesa soprattutto in casa lombarda. La Clerici Auto Concorezzo, infatti, nella quarta giornata si era portata avanti 2-0 prima di subire la rimonta e uscire sconfitta dal proprio palasport. Un ko che ha lasciato un po' di amarezza e che mantiene la compagine brianzola al penultimo posto in classifica con 12 punti, in piena zona retrocessione.In casa PanBiscò si respira un'aria completamente diversa. L'ambiente è carico, la squadra è in fiducia e consapevole dei propri mezzi. Il successo contro Club Italia ha rafforzato convinzioni e compattezza del gruppo: la quota salvezza è lì ad un passo e l'obiettivo è continuare a spingere sull'acceleratore per chiudere il discorso il prima possibile. Sul fronte Concorezzo, invece, la parola d'ordine è riscatto. Le lombarde arriveranno ad Altamura con la determinazione di chi sa di non poter più sbagliare. Servirà tentare il tutto per tutto per uscire dalla zona calda della classifica e riaprire la corsa salvezza. Quella di domenica si preannuncia come una sfida intensa, difficile ed equilibrata. Da una parte l'entusiasmo e la serenità di chi vede il traguardo vicino, dall'altra la fame e l'urgenza di chi deve inseguire. In partite come questa saranno i dettagli a fare la differenza: lucidità nei momenti chiave, gestione delle emozioni e concretezza nei finali di set potrebbero indirizzare l'esito dell'incontro. Al PalaBaldassarra servirà il calore del pubblico delle grandi occasioni per spingere la PanBiscò Leonessa in una gara che può valere una fetta importante di stagione.