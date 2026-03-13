Soccer Altamura
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Calcio a 5

Soccer Altamura affronta la capolista Rutigliano

Difficile trasferta. Lorusso: "Con giusto atteggiamento possiamo dire la nostra"

Altamura - venerdì 13 marzo 2026 17.33
La Soccer Altamura si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione. Sabato 14 marzo i biancorossi saranno impegnati sul campo dell' Audax Rutigliano nella gara valida per la sedicesima giornata di campionato. Un appuntamento delicato per la formazione allenata da mister Grimaldi, chiamata a misurarsi con la capolista del torneo in una partita che potrebbe dire molto sul prosieguo del cammino altamurano.

La squadra biancorossa arriva all'appuntamento in un momento particolarmente positivo. Nelle ultime settimane, infatti, la Soccer Altamura ha mostrato solidità, continuità di risultati e una crescente fiducia nei propri mezzi, elementi che hanno permesso al gruppo di compiere passi importanti in classifica e soprattutto di consolidare la propria identità di gioco. Tra i protagonisti della stagione c'è senza dubbio il laterale Pasquale Lorusso, che ha commentato il buon periodo della squadra sottolineando il lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico. «Da quando è iniziato il girone di ritorno, abbiamo cambiato modo di giocare e soprattutto di affrontare le partite, e questo si vede anche nelle grandi vittorie che abbiamo ottenuto nell'ultimo mese, ma anche nella continuità di risultati positivi che ci era mancata nel girone di andata dove abbiamo sprecato tante occasioni. Adesso abbiamo trovato la quadra giusta e sembra che le cose per il momento stiano andando bene, non ci vogliamo fermare e sicuramente anche la partita di sabato scorso ci ha dimostrato il grande momento che stiamo attraversando. Abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine, non avevo mai rischiato niente e penso che il risultato sia più che giusto. ».

L'attenzione è ora tutta rivolta alla sfida di sabato contro la capolista, una gara che si preannuncia intensa e combattuta: «Adesso non ci vogliamo fermare, e sabato affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che merita di stare al primo posto in classifica. Noi andremo stiamo facendo altrettanto bene e, se affrontiamo la gara con lo stesso atteggiamento e le stesse attitudini delle ultime partite giocate, secondo me possiamo dire la nostra e siamo in grado di dare fastidio e per cercare di portare a casa la vittoria. Pensiamo partita dopo partita, dopo sabato ci concentreremo anche sulla Final Fourche sicuramente è diventato uno dei grandi obiettivi di questa stagione.».

Domani serviranno concentrazione, carattere e spirito di squadra per provare a fermare la capolista e continuare il momento positivo dei biancorossi.
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