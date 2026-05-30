Nel centro storico il Festival Leolà

Nel centro storico di Altamura al via la prima edizione di LeoLà Festival, evento promosso dal Comune di Altamura e affidato ad APS Fortis Murgia per l'organizzazione. Un nuovo appuntamento culturale dedicato alla rigenerazione urbana, alla socialità e alla partecipazione negli spazi pubblici della città: è in programma oggi (apertura alle ore 18.00) e domani ed il 6 e 7 giugno 2026.Il progetto prende il nome dal linguista altamurano Leopoldo Laudati e nasce «come uno spazio di incontro tra linguaggio, comunità e gioco». L'iniziativa punta a trasformare Via Leopoldo Laudati (da cui il nome dell'iniziativa LeoLà), le vie e i claustri adiacenti in un laboratorio urbano aperto, dove attività culturali, ludiche e intergenerazionali ridisegnano il rapporto tra cittadini e strada. Sono luoghi in cui sono stati realizzati lavori di sistemazione dei sotto-servizi e di pavimentazione in pietra al posto dell'asfalto.Un modello basato su comunità e partecipazione Il festival si articola in quattro assi tematici: scambio intergenerazionale, gioco e scoperta, promozione culturale e cittadinanza attiva. L'obiettivo è chiaro: restituire alla strada la sua funzione sociale. La via smette di essere solo un luogo di passaggio e diventa uno spazio vissuto.Tra le attività previste: • Claustro Memoria – incontri tra anziani e giovani dedicati a racconti, ricordi e tradizioni. • Tradizione 3.0 – i giovani spiegano agli anziani linguaggi digitali, social e musica contemporanea. • Una strada per giocare – giochi di strada, giochi in legno e attività per famiglie. • Laboratorio Futuro – creatività e riciclo con materiali di recupero. • Istantanea – mostra fotografica a cielo aperto sulla storia della via. • Dialoghi Urbani – approfondimenti su storia locale e temi della città contemporanea. • Seminare un'idea – progetto di cura del verde urbano con il coinvolgimento dei residenti.Completano il programma concerti, artisti di strada, visite guidate teatralizzate, caccia al tesoro e percorsi dedicati all'artigianato locale e agli antichi mestieri.. Ad aprire LeoLà Festival sabato 30 maggio alle ore 18.00 sarà l'inaugurazione della mostra fotografica diffusa "Istantanea: Storie e Memorie" un percorso fotografico realizzato grazie alla collaborazione del Prof. Vito Ciccimarra. Un percorso fotografico per riscoprire le radici della Città e le sue mille sfaccettature attraverso scatti d'epoca. Alle ore 18.30 il laboratorio "Seminare un'idea" coinvolgerà il pubblico in attività di invasamento di piante e decorazione verde urbana. Alle ore 19.00 la conferenza "I causƏ de na voltƏ" ("Le cose di una volta") appuntamento di approfondimento sulla vita di un tempo ad Altamura. Gli appuntamenti continuano con visite teatrali ai claustri alla via con attori, letture ad alta voce a cura di Agorateca e a chiudere la prima giornata il concerto di PrimitivoTrad, musica popolare di Puglia, in programma alle ore 20.00 presso Arco Fratelli Festa. Domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 21.00 laboratori di riciclo e arte di recupero, giochi di strada, giochi da tavolo e giochi di una volta e ancora appuntamento con i cantastorie di Compagnia Santo Macinello e Mr Dudi con lo spettacolo di magia e illusioni. Gli appuntamenti prevedono inoltre quello con Francesca Portoghese dal titolo " I luoghi raccontano: l'Antica Tipografia Portoghese", incontro alla scoperta di una delle più famose tipografie altamurane divenuta emblema di promozione culturale nella sua nuova vita. A chiudere la giornata il concerto "Rinascenze Sonore" a cura di Euphonix Coro Giovanile diretto dal Maestro Michele Vulpio in programma alle ore 20.30 in Arco Fratelli Festa.L'evento rientra nel PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati "In-Claustro" - Valorizzazione di vie, claustri e piazze del centro storico Intervento: Zona Via Laudati. Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (nella foto)