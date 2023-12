Un magico Natale: per i giorni di festa aumentano gli spettacoli

S-CALARE di Giuseppe Vallarelli, da sabato 23 dicembre e sino al 7 gennaio 2024. Mostra installazione, presso la Chiesa di San Liberatore, Piazzetta Martiri, a cura di Ferula Ferita – Lo Scrigno di Pandora;

Jam session e concerto presso Tomo srls, il giorno 24 e 26 dicembre, nel claustro Sallicano;

Mercatini a cura delle Associazioni Alturismo, Padif e Scacciapensieri, nei giorni 16-17 dicembre, nell'atrio Borsi;

Evento musicale, il giorno 24 dicembre, presso Deluzio, nel claustro F.lli Deluzio;

Mostra dipinti di Giuseppe Miglionico, dal 26 dicembre al 7 gennaio 2024, presso Monastero Santa Croce;

Mostra e laboratori mani in pasta, i giorni 23-24-26-30-31 dicembre presso il Museo del Pane a cura di Oropan, in via Candiota.

Si ricorda anche che è anche aperta la mostra dell'Acquedotto Pugliese "La fontana racconta", nella Sala Camasta dell'ex Monastero del Soccorso.

Nei giorni di festa, da sabato 23 a martedì 26 dicembre, con il programma "Un magico Natale" del Comune e con altre iniziative il centro storico di Altamura si svolgono numerosi appuntamenti di animazione e musica, con particolare attenzione ai bambini.Sabato 23 sin dal mattino sarà il momento di incontrare i simpatici elfi di Babbo Natale per le vie della Città. Alle ore 18.00 aprirà le sue porte a grandi e piccoli la Casa di Babbo Natale allestita presso l'ex Monastero Santa Croce mentre per piazze e claustri si potranno incontrare eleganti trampolieri vestiti di luce, coreografie di danza in una sfera di cristallo e racconti animati.Domenica 24 si prosegue con la musica dal vivo in Claustro Cicirelli in un percorso tra brani jazz e natalizi. Dalle ore 16.00 spazio alla tradizione in Piazza Repubblica con i giochi di un tempo mentre in Piazza San Giovanni, Ecole d'Etoile proporrà la propria poetica coreografia di danza dal titolo "Snow Globe". E per i ritardatari, dalle 17.00 alle 19.00 ultima occasione per incontrare Babbo Natale e affidargli la propria letterina.La mattina di Natale lo scambio degli auguri sarà a ritmo di musica grazie alle melodie di Euroband Murgia's Street Band, formazione di fiati e percussioni che dalle ore 10.00 alle ore 12.00 invaderà le principali vie della città con il proprio ritmo. E non mancheranno nemmeno i suoni della tradizione con la presenza degli zampognari mentre in Piazza Repubblica alle ore 11.00 e alle ore 12.00 ci si divertirà con le funambolesche acrobazie di Otto Panzer, giocoliere, istrione e imbonitore direttamente dalla lontana Sant'Arcangelo di Romanga.Martedì 26 dicembre dalle 17.30 l'ultima possibilità per lasciarsi sedurre dal suono antico della zampogne prima di salutare sino alle prossime festività i celebri zampognari. Alle 18.00 e 19.30 in Piazza Repubblica lo spettacolo per grandi e piccini di Otto Panzer mentre in Piazza San Giovanni alle 18.30 e 20.00 lo spettacolo di giocoleria e acrobatica con numero mozzafiato a cura di Monè Monè.Una intensa attività di quattro giorni che scandirà le giornate più importanti delle festività natalizie. Il programma sarà arricchito anche dai seguenti appuntamenti:Si ricorda che tutte le info e il programma completo su www.comune.altamura.ba.it e sulle pagine facebook e instagram del Comune e di Un magico Natale Altamura.