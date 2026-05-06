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Eventi e cultura

Bilancio positivo per la manifestazione "U Puén nest"

Soddisfazione da parte del Comune che l'ha promossa

Altamura - mercoledì 6 maggio 2026 21.06
Bella e festosa, con tanti bambini, la partecipazione alla terza edizione di "U Puén nest", voluta dall'Amministrazione comunale e coordinata dall'Assessorato al commercio e alle attività produttive per rivitalizzare il centro storico nei giorni che hanno preceduto la festa patronale di Sant'Irene del 5 maggio. Attraverso il "pane nostro" un racconto fatto di cultura, gusto e identità. "Nostro" come tradizione che si rinnova.

Laboratori, mostre, esposizioni, stand e momenti musicali hanno caratterizzato le giornate del 3 e del 4 maggio nel centro storico. Si è rinnovata la collaborazione con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane DOP di Altamura, con l'Associazione Panificatori Altamura (Apa), le scuole, le associazioni, ecc.

Un evento che ha celebrato l'alimento principe non solo come prodotto d'eccellenza ma come simbolo identitario, culturale e comunitario. Il pane come cibo, con degustazioni di bruschette e altre preparazioni (con il gradimento di cittadini e turisti). Il pane come trasferimento del sapere, dalle signore del Centro polivalente per anziani e dai mastri panificatori alle alunne e agli alunni delle scuole di Altamura: impastare, modellare, cuocere. Il pane come un'installazione urbana: una grande fetta di polistirolo e cartapesta da ammirare o da attraversare.

A conclusione della manifestazione, il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso dichiarano: "U Puèn Nest è stata una grande festa di comunità, nel segno dei valori identitari di Altamura, e siamo soddisfatti della riuscita dell'evento. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a coloro che l'hanno arricchita e resa vivace e attrattiva".

La manifestazione si è svolta nelle piazze Repubblica e Municipio, nel corso Federico II di Svevia e nei luoghi che sono stati rigenerati con il programma "In-Claustro" - Valorizzazione di vie, claustri e piazze del centro storico. Intervento zona via Laudati" (PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 Piani urbani integrati).
U Puén Nest: festa di comunitàU Puén Nest: festa di comunitàU Puén Nest: festa di comunità
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