Sbloccati finanziamenti per le scuole, anche Altamura in elenco

Via libera della Regione Puglia al rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica avviati con i mutui BEI 2015-2017. Nella giornata di ieri, la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto con Cassa Depositi e Prestiti che ha sbloccato 7,8 milioni di euro destinati al completamento di 36 cantieri ancora non conclusi.Le risorse, con oneri interamente a carico dello Stato, consentiranno di chiudere interventi già avviati nel 2015 su edifici scolastici di ogni ordine e grado, tra ristrutturazioni, messa in sicurezza, adeguamenti antisismici ed efficientamento energetico.I lavori, già finanziati nell'ambito nel Piano regionale di Edilizia Scolastica 2015-2017 (mutui BEI), interessano Comuni di tutte le province pugliesi e sono così distribuiti:- 6 interventi nei Comuni della Città metropolitana di Bari (Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Altamura, Bitonto e Locorotondo);- 2 interventi nei Comuni della Provincia di Barletta - Andria – Trani (Bisceglie e Trinitapoli);- 5 interventi nei Comuni della Provincia di Brindisi (Carovigno, Cisternino, Latiano, Oria e Torchiarolo);- 12 interventi nei Comuni della Provincia di Foggia (Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Rodi Garganico; San Severo con 2 interventi, Anzano di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Manfredonia con 2 interventi, Orsara di Puglia, Orta Nova);- 8 interventi nei Comuni della Provincia di Lecce (Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo; Lequile, Martignano, Nardò, Scorrano, Veglie e Zollino);- 2 interventi nei Comuni della Provincia di Taranto (San Giorgio Jonico e Sava).Gli interventi erano rimasti incompleti a causa delle criticità riscontrate dagli enti beneficiari negli ultimi anni, dettati tra l'altro dall'aumento dei costi legato alla pandemia e al mutato contesto geopolitico. I precedenti contratti di mutuo sottoscritti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. erano scaduti a novembre del 2021.