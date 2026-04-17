Banchi di scuola
Banchi di scuola
Scuola e Lavoro

Sbloccati finanziamenti per le scuole, anche Altamura in elenco

La comunicazione della Regione

Altamura - venerdì 17 aprile 2026 10.29
Via libera della Regione Puglia al rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica avviati con i mutui BEI 2015-2017. Nella giornata di ieri, la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto con Cassa Depositi e Prestiti che ha sbloccato 7,8 milioni di euro destinati al completamento di 36 cantieri ancora non conclusi.

Le risorse, con oneri interamente a carico dello Stato, consentiranno di chiudere interventi già avviati nel 2015 su edifici scolastici di ogni ordine e grado, tra ristrutturazioni, messa in sicurezza, adeguamenti antisismici ed efficientamento energetico.

I lavori, già finanziati nell'ambito nel Piano regionale di Edilizia Scolastica 2015-2017 (mutui BEI), interessano Comuni di tutte le province pugliesi e sono così distribuiti:
- 6 interventi nei Comuni della Città metropolitana di Bari (Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Altamura, Bitonto e Locorotondo);
- 2 interventi nei Comuni della Provincia di Barletta - Andria – Trani (Bisceglie e Trinitapoli);
- 5 interventi nei Comuni della Provincia di Brindisi (Carovigno, Cisternino, Latiano, Oria e Torchiarolo);
- 12 interventi nei Comuni della Provincia di Foggia (Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Rodi Garganico; San Severo con 2 interventi, Anzano di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Manfredonia con 2 interventi, Orsara di Puglia, Orta Nova);
- 8 interventi nei Comuni della Provincia di Lecce (Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo; Lequile, Martignano, Nardò, Scorrano, Veglie e Zollino);
- 2 interventi nei Comuni della Provincia di Taranto (San Giorgio Jonico e Sava).
Gli interventi erano rimasti incompleti a causa delle criticità riscontrate dagli enti beneficiari negli ultimi anni, dettati tra l'altro dall'aumento dei costi legato alla pandemia e al mutato contesto geopolitico. I precedenti contratti di mutuo sottoscritti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. erano scaduti a novembre del 2021.
Troppo traffico, un tratto di via IV Novembre diventa a senso unico
16 aprile 2026 Troppo traffico, un tratto di via IV Novembre diventa a senso unico
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
16 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Un seminario sulla protezione del patrimonio aziendale
16 aprile 2026 Un seminario sulla protezione del patrimonio aziendale
Soccer Altamura: buon punto per l'under 19
16 aprile 2026 Soccer Altamura: buon punto per l'under 19
Statale 96: chiusure notturne nel tratto della galleria a Gravina
15 aprile 2026 Statale 96: chiusure notturne nel tratto della galleria a Gravina
A Roma un altro premio per Daniela Baldassarra
15 aprile 2026 A Roma un altro premio per Daniela Baldassarra
Asili: garantita la copertura di tutti i posti
15 aprile 2026 Asili: garantita la copertura di tutti i posti
Natuzzi: ora è scontro, i sindacati pronti alla mobilitazione
14 aprile 2026 Natuzzi: ora è scontro, i sindacati pronti alla mobilitazione
Palestre scolastiche: cambiano le modalità di utilizzo
14 aprile 2026 Palestre scolastiche: cambiano le modalità di utilizzo
Soccer Altamura tra le eccellenze sportive in Puglia
14 aprile 2026 Soccer Altamura tra le eccellenze sportive in Puglia
Sostegno ai grandi eventi in Puglia
13 aprile 2026 Sostegno ai grandi eventi in Puglia
Soccer Altamura: per under 19 inizia fase silver
13 aprile 2026 Soccer Altamura: per under 19 inizia fase silver
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.