Energie rinnovabili
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Energia: le ultime novità della Regione

Per costituire le comunità e per impianti da fonti rinnovabili

Puglia - mercoledì 6 maggio 2026 09.00
Due misure sono state varate dalla Regione in materia di transizione energetica.

Stanziati 445.000 euro a valere sull'Azione 2.3 del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 in favore degli ITI (Investimenti Territoriali Integrati) afferenti all'Azione 2.3. L'obiettivo è la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili pubbliche o in composizione mista pubblico-privato, allo scopo di agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, promuovere l'autoconsumo collettivo, contrastare la povertà energetica, incoraggiare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Approvato uno stanziamento pari a 12.400.000 euro, a valere sui fondi PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e FSC 2021-2027, per l'Avviso "Selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici destinati all'autoconsumo".
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