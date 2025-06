Contributi per costituire le comunità energetiche rinnovabili

Un avviso pubblico per sostenere, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Si tratta di soggetti pubblici e privati che si mettono insieme per produrre, condividere e consumare energia prodotta da fonti rinnovabili in modo locale e sostenibile senza scopo di lucro e per il contrasto alla povertà energetica. È stato pubblicato sul bollettino regionale il bando che finanzia progetti innovativi per la nascita di nuove CER, soggetti giuridici in grado di agevolare processi di approvvigionamento e autoconsumo energetico responsabili. Regione Puglia, persegue, così, l'Obiettivo Specifico RSO2.2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per tutelare l'ambiente e promuovere la transizione ecologica.Le CER contribuiscono anche alla riduzione dell'impatto ambientale e dei costi energetici, generando benefici economici sociali da tradurre in azioni di contrasto alla povertà energetica e tutela dell'inclusione e della non discriminazione.I soggetti beneficiari dell'Avviso sono:• gli Enti Territoriali di cui all'art. 2 del TUEL (D. Lgs 267/2000) della Regione Puglia;• gli Enti del Terzo Settore e le Cooperative di Comunità ai sensi della L.R. n. 23/2014, a loro giuridicamente assimilabili, costituiti e operativi da almeno 3 anni, con sede legale ubicata nel territorio della Regione Puglia.I contributi previsti dall'Avviso sono destinati a coprire:• studi di pre-fattibilità tecnico-economica• azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione• spese amministrative, legali e notariliconnessi all'avvio e alla costituzione delle CER.Queste tipologie di spesa sono ammissibili se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a far data dal 24 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414/2023.Il soggetto giuridico della CER dovrà avere sede legale in Puglia ed essere regolarmente costituito entro 6 mesi dalla concessione del contributo.La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari 2.500.000 euro a valere sul PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - Asse Prioritario II "Economia Verde" - Azione 2.3 "Sostegno alla Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" - Sub azione 2.3.1 "Sostegno alla Nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili".L'avviso è stato approvato con Determinazione della Sezione Transizione Energetica n. 155 del 10 Giugno 2025, pubblicata sul BURP n. 49 del 19 Giugno 2025.I progetti candidati a finanziamento sono selezionati con procedura valutativa a sportello. L'avviso è disponibile al link (fai copia-incolla): https://regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avvisocerLe domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura on line disponibile sul portale https://moduli.regione.puglia.itLe candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 20.06.2025 e sino alle ore 12.00 del 23.10.2025, salvo proroghe e in ogni caso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.La gestione dell'Avviso è affidata al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.