Comunità energetiche rinnovabili: nuova proroga

Per l'avviso della Regione Puglia

Puglia - mercoledì 18 febbraio 2026 09.00 Comunicato Stampa
Prorogato alle ore 12:00 del 16 aprile 2026 il termine di presentazione delle candidature per l'Avviso Pubblico di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per la produzione, la condivisione e il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili in modo locale e sostenibile senza scopo di lucro e per il contrasto alla povertà energetica.

L'Avviso, gestito dal Dipartimento Sviluppo Economico–Sezione Transizione Energetica, ha una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, e con una procedura a sportello si propone di finanziare progetti innovativi per la nascita di nuove CER, soggetti giuridici in grado di agevolare processi di approvvigionamento e autoconsumo energetico responsabili.

"Attraverso la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) la Puglia vuole incentivare il percorso verso una transizione energetica giusta, inclusiva e partecipata – ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio -. Le CER sono un modello di solidarietà energetica, oltre che un modello di promozione di produzione di energia da fonti rinnovabili, e il loro ruolo sociale per affrontare la povertà energetica è davvero importante".

I soggetti beneficiari dell'Avviso sono gli Enti Territoriali di cui all'art. 2 del TUEL (D. Lgs 267/2000) della Regione Puglia e gli Enti del Terzo Settore e le Cooperative di Comunità ai sensi della L.R. n. 23/2014, a loro giuridicamente assimilabili, costituiti e operativi da almeno 3 anni, con sede legale ubicata nel territorio della Regione Puglia. Potranno comunque aderire alle CER in qualità di membri tutti i soggetti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.

I contributi previsti sono destinati a coprire studi di pre-fattibilità tecnico-economica, azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione e spese amministrative, legali e notarili, connessi all'avvio e alla costituzione delle CER, le quali dovranno avere sede legale in Puglia ed essere regolarmente costituite entro 6 mesi dalla concessione del contributo. I progetti candidati a finanziamento verranno selezionati con procedura valutativa a sportello. L'avviso è disponibile sul sito della Regione. Le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura on line.
