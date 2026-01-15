Energie rinnovabili
Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande

C'è tempo fino al 16 febbraio 2026

Puglia - giovedì 15 gennaio 2026 21.30
Prorogato alle ore 12:00 del 16 febbraio 2026 il termine di presentazione delle candidature per l'avviso pubblico di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per la produzione, la condivisione e il consumo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in modo locale e sostenibile senza scopo di lucro e per il contrasto alla povertà energetica. Si tratta della seconda proroga per l'avviso della Regione.

L'avviso, gestito dal Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica, ha una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Azione 2.3. - Sub azione 2.3.1, e finanzia progetti innovativi per la nascita di nuove CER, soggetti giuridici in grado di agevolare processi di approvvigionamento e autoconsumo energetico responsabili.

Le Cer, attraverso la gestione delle diverse configurazioni di cui si compongono, contribuiscono alla riduzione dell'impatto ambientale e dei costi energetici, generando benefici economici sociali da tradurre in azioni di contrasto alla povertà energetica e di tutela dell'inclusione e della non discriminazione.

I soggetti beneficiari dell'avviso sono gli enti territoriali di cui all'art. 2 del TUEL (D. Lgs 267/2000) della Regione Puglia; gli enti del terzo settore e le cooperative di comunità ai sensi della L.R. n. 23/2014, a loro giuridicamente assimilabili, costituiti ed operativi da almeno 3 anni, con sede legale ubicata nel territorio della Regione Puglia. Potranno comunque aderire alle Cer in qualità di membri tutti i soggetti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

I contributi previsti sono destinati a coprire studi di pre-fattibilità tecnico-economica, azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione e spese amministrative, legali e notarili, connessi all'avvio e alla costituzione delle CER, le quali dovranno avere sede legale in Puglia ed essere regolarmente costituite entro 6 mesi dalla concessione del contributo. I progetti candidati a finanziamento verranno selezionati con procedura valutativa a sportello. L'avviso è disponibile sul sito della Regione. Le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura on line.
  • Energie rinnovabili
  • Energia rinnovabile
  • Risparmio energetico
