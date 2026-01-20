Palazzetto dello sport in contrada Pacciarella
Palazzetto dello sport in contrada Pacciarella
Energia da fonti rinnovabili per le strutture sportive pubbliche

Avviso della Regione Puglia

Altamura - martedì 20 gennaio 2026
E' stato pubblicato sul BURP n. 4 del 15/01/2026 l'Avviso denominato "Realizzazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici destinati all'autoconsumo", che promuove l'autoconsumo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici, specificamente a beneficio degli impianti sportivi pubblici sul territorio regionale.

Con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 12.400.000,00, a valere sul PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 Asse Prioritario 2 "Economia Verde", l'avviso prevede una procedura "a sportello". Destinatari del beneficio sono i Comuni pugliesi che dispongono di impianti sportivi di proprietà pubblica, adibiti a finalità sportiva, non asserviti a istituti scolastici.

L'avviso mira alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo energetico, da installare su parti strutturali o su aree pertinenziali. Le proposte progettuali devono prevedere la realizzazione di tutti i seguenti elementi: impianto fotovoltaico; sistema di accumulo di energia elettrica; sistema di monitoraggio, backup e visualizzazione dei dati inerenti a produzione e consumo di energia. Ogni Comune può presentare fino ad un massimo di due proposte progettuali riguardanti Sistemi di Produzione di energia da fonti rinnovabile. Ciascuna proposta progettuale non potrà avere un costo inferiore a € 200.000,00, il contributo massimo erogabile per singola proposta non sarà superiore a € 500.000,00 e potrà coprire anche il 100% dei costi ammissibili.

I Soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale a partire da oggi, 16 gennaio, fino al 30 giugno 2026, salvo proroghe e in ogni caso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. La gestione dell'Avviso è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica.

"La Regione Puglia da tempo è in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici – ha commentato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -. Lo facciamo sulle grandi questioni ambientali e attraverso la promozione di tante piccole azioni che possono fare la differenza per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. Questo avviso permette ai Comuni di efficientare energeticamente gli edifici sportivi rendendoli sostenibili dal punto di vista ambientale, accumulare energia pulita per alimentare l'autoconsumo, risparmiando così risorse in bilancio. Bandi come questo ci consentono di andare incontro anche ai piccoli Comuni che possono raggiungere la sostenibilità energetica degli impianti sfruttando tetti e superfici senza consumo di suolo".

(Foto di archivio)
