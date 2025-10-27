Quartiere Trentacapilli
Erogazione del gas interrotta per ore: "Errore di una ditta"

Le precisazioni di Italgas

Altamura - lunedì 27 ottobre 2025 21.04
Ad Altamura, dal primo pomeriggio, si è verificata un'interruzione dell'erogazione del gas nell'area di via Pietro Colletta e del quartiere Trentacapilli. In un comunicato Italgas ha spiegato che tale interruzione è stata causata "da un'azienda estranea a Italgas che in mattinata avrebbe operato sui sottoservizi chiudendo erroneamente una valvola della rete".

Si comunica, inoltre, che "i tecnici di Italgas, intervenuti prontamente, hanno ripristinato rapidamente la funzionalità della rete e stanno passando casa per casa per la riattivazione delle singole utenze. L'attività andrà avanti per tutta la notte sino a completamento".

Nella giornata di oggi i disagi sono stati notevoli e ancora perdurano per numerose utenze.

  • Via Pietro Colletta
  • Trentacapilli
  • Energia
  • Gas metano
