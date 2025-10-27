Erogazione del gas interrotta per ore: "Errore di una ditta"

Ad Altamura, dal primo pomeriggio, si è verificata un'interruzione dell'erogazione del gas nell'area di via Pietro Colletta e del quartiere Trentacapilli. In un comunicato Italgas ha spiegato che tale interruzione è stata causata "da un'azienda estranea a Italgas che in mattinata avrebbe operato sui sottoservizi chiudendo erroneamente una valvola della rete".Si comunica, inoltre, che "i tecnici di Italgas, intervenuti prontamente, hanno ripristinato rapidamente la funzionalità della rete e stanno passando casa per casa per la riattivazione delle singole utenze. L'attività andrà avanti per tutta la notte sino a completamento".Nella giornata di oggi i disagi sono stati notevoli e ancora perdurano per numerose utenze.Seguono aggiornamenti