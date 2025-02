Camion urta ponte in via Pietro Colletta

Il sottopasso in via Pietro Colletta questa mattina è stato chiuso al traffico dopo un incidente. Un camion che trasportava un container ha urtato la parte superiore del ponte. Da verificare l'entità dei danni al ponte (strada statale 96).Immediate sono state le ripercussioni sul traffico da e verso il quartiere Trentacapilli Lama di Cervo perché tutti i veicoli hanno dovuto riversarsi verso via Nicola Carretta - via Matera. Com'è noto via Selva è chiusa per i lavori di realizzazione della rotatoria dell'Anas.Sul posto è intervenuta la Polizia locale che sta presidiando gli accessi, in attesa che vengano svolte le verifiche.seguono aggiornamenti