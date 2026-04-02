Frana su statale 96
Frana su statale 96
Trasporti

Ancora chiuso un tratto della statale 96

Lavori di ripristino rallentati dalla pioggia

Altamura - giovedì 2 aprile 2026 14.15
Ancora chiuso al traffico un tratto a Palo del Colle sulla strada statale 96, direzione Altamura verso Bari, per lo smottamento che ieri mattina ha provocato la caduta di massi e detriti. Dopo le piogge, ha ceduto la rete di contenimento che delimita la sede stradale.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area, la carreggiata in direzione Bari compresa tra il km 109,550 e il km 109 è stata provvisoriamente chiusa al traffico, con deviazione sulla viabilità alternativa (comunale e provinciale). In corrispondenza della deviazione, si registrano code e rallentamenti. In direzione Altamura-Gravina, invece, la circolazione dei veicoli è regolare.

La riapertura sta slittando perché la pioggia, sia ieri che oggi, rallenta le operazioni di messa in sicurezza mentre massi e detriti sono stati rimossi.
  • Strada Statale 96
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