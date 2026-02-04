Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi

In considerazione del messaggio di allerta meteo diramato dalla Protezione civile della Regione Puglia, il sindaco Vitantonio Petronella ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente (n. 5 del 2026) con cui dispone la chiusura precauzionale del cimitero, delle ville e parchi pubblici. Nello specifico si dispone: "la chiusura con effetto immediato sino alle ore 24.00 del 04.02.2026 del Cimitero, delle ville e parchi pubblici insiti nel territorio comunale, riservandosi, ove dovessero perdurare le avversità meteorologiche segnalate dalla sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, di adottare ulteriore provvedimento a tutela della pubblica incolumità".L'allerta meteo, di colore giallo, prevede precipitazioni e forti venti fino a burrasca.