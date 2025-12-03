Allerta meteo
Allerta meteo
Meteo

Allerta meteo arancione per temporali

Avvisi della Protezione civile regionale. Anche forti venti

Altamura - mercoledì 3 dicembre 2025 18.02
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta con validità oggi (dalle ore 16.00) e nella giornata di domani 4 dicembre, con la previsione di forti venti e di temporali. Gli avvisi riguardano:
  • allerta di colore giallo per vento, dalle ore 16.00 del 3 dicembre e per le successive 28 ore. Evento previsto: Venti da forti a burrasca sud - orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
  • allerta di colore giallo per pioggia, dalle ore 16.00 del 3 dicembre e per le successive 8 ore. Evento previsto: Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
  • allerta di colore arancione per temporali, dalle ore 00.00 del 4 dicembre e per le successive 20 ore. Evento previsto: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.

Altre raccomandazioni di Protezione Civile ad Altamura
​Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese.
Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle.
Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari).
Norme comportamentali per temporali e fulminiRaccomandazioni di Protezione civileMaltempo: in caso di vento forteRaccomandazioni di Protezione civile
  • Protezione civile
  • Allerta meteo
Altri contenuti a tema
Allerta meteo per temporali Allerta meteo per temporali Le previsioni di Protezione civile per giovedì 27 novembre
Allerta meteo per pioggia Allerta meteo per pioggia Messaggio della Protezione civile regionale
Allerta meteo per pioggia Allerta meteo per pioggia Messaggio della Protezione civile pugliese
Protezione civile: allerta meteo per pioggia Protezione civile: allerta meteo per pioggia Possibilità di precipitazioni nel fine settimana
Interventi per incendi e per recupero di un gatto Cronaca Interventi per incendi e per recupero di un gatto Il bilancio della mattinata per la Protezione civile
Incendi di sterpaglie e vegetazione a Lamalunga Territorio Incendi di sterpaglie e vegetazione a Lamalunga Incenerite vaste estensioni murgiane
Incendi: inizia il periodo di massima attenzione Territorio Incendi: inizia il periodo di massima attenzione Per evitare il fuoco, ecco quali sono i comportamenti vietati
Aumentano i volontari di protezione civile La città Aumentano i volontari di protezione civile Fanno parte del gruppo comunale del comando di Polizia locale
Verifica politica: azzerata la giunta comunale
3 dicembre 2025 Verifica politica: azzerata la giunta comunale
Opposizione: "Partita finita per la maggioranza "
3 dicembre 2025 Opposizione: "Partita finita per la maggioranza"
La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica
2 dicembre 2025 La richiesta di 9 consiglieri di maggioranza: serve nuova fase politica
Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione
2 dicembre 2025 Piazza Santa Teresa, apre cantiere per la riqualificazione
Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini
2 dicembre 2025 Beni culturali e sviluppo urbano: incontri di confronto con i cittadini
Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio
1 dicembre 2025 Di madre in figlia: le relazioni tra donne secondo Concita De Gregorio
Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia
1 dicembre 2025 Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia
"Lo spazio delle donne ", incontro con Daniela Baldassarra
1 dicembre 2025 "Lo spazio delle donne", incontro con Daniela Baldassarra
Volley: Altamura si arrende a Imola
30 novembre 2025 Volley: Altamura si arrende a Imola
Team Altamura cade in casa contro il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura cade in casa contro il Sorrento
Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
28 novembre 2025 Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.