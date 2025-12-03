Allerta meteo arancione per temporali

allerta di colore giallo per vento, dalle ore 16.00 del 3 dicembre e per le successive 28 ore. Evento previsto: Venti da forti a burrasca sud - orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

allerta di colore giallo per pioggia, dalle ore 16.00 del 3 dicembre e per le successive 8 ore. Evento previsto: Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

allerta di colore arancione per temporali, dalle ore 00.00 del 4 dicembre e per le successive 20 ore. Evento previsto: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta con validità oggi (dalle ore 16.00) e nella giornata di domani 4 dicembre, con la previsione di forti venti e di temporali. Gli avvisi riguardano:Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.Altre raccomandazioni di Protezione Civile ad Altamura​Elenco vie soggette ad allagamenti (segnaletica di "Strada soggetta ad allagamento"): Via Colletta; via Cassano angolo via Clemente; via Mura Megalitiche; via Gravina angolo via del Mandorlo; via delle Cappelle; località Crapolicchio Laudati (Centopozzi); S.C.E. 26 S.C. Cassanese.Viabilità con segnaletica di "strada sdrucciolevole per ghiaccio": via delle Cappelle.Inoltre, in circostanze climatiche avverse e/o calamitose, è sconsigliato percorrere i sottopassi (pedonali, stradali o ferroviari).