Allerta meteo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville, parchi

Per ragioni precauzionali di pubblica incolumità

Altamura - martedì 17 febbraio 2026 10.15
In considerazione dell'allerta meteo arancione della Protezione civile della Regione Puglia, per "Venti forti a burrasca nord- occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte", per la tutela della pubblica incolumità il sindaco Vitantonio Petronella ha emesso in via precauzionale un'ordinanza di chiusura del cimitero, delle ville e dei parchi pubblici comunali con validità sino alle ore 23.59 di oggi, 17 febbraio.

Il sindaco invita la cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e cautela e a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie dandone comunicazione agli organi di polizia e ai numeri di emergenza.
