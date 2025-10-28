Cimitero: corse gratuite di bus navetta

In occasione della festività di Ognissanti e del 2 novembre, commemorazione dei defunti, fino a domenica 2 novembre 2025, sono state istituite e sono già attive due nuove linee urbane di collegamento del centro abitato con il cimitero, da 11 corse giornaliere ciascuna, distribuite, senza soluzione di continuità, dalle ore 7:45 alle ore 17:45. L'obiettivo è limitare l'afflusso di veicoli nell'area cimiteriale, perché diventa massiccio, soprattutto nei giorni dell'1 e del 2 novembre.Tale servizio è completamente gratuito per i cittadini che vorranno usufruirne.Inoltre, il cimitero di Altamura da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025 sarà aperto dalle 7:00 alle 17:30, in orario continuato; eccezione fatta per i giorni 1 e 2 novembre 2025, con orario continuato dalle 7:30 alle 17:30.