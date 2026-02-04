Trasporti
Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione
"Bilancio molto negativo: tornare alla situazione precedente"
Altamura - mercoledì 4 febbraio 2026
Il gruppo viaggiatori del trasporto pubblico extraurbano ha chiesto di chiudere la sperimentazione che è stata dichiarata "fallimentare" perché ha scompigliato l'intera rete di trasposto extraurbano senza portare nessun giovamento all'interesse pubblico. "Anzi il contrario - affermano -. Nelle fredde e piovose giornate di Dicembre e Gennaio decine di viaggiatori sono rimasti per decine di minuti esposti alle intemperie in attesa che giungessero i bus navetta, tornado a casa o al lavori bagnati e infreddoliti".
Secondo i viaggiatori, negli incontri tenuti tra l'amministrazione comunale, le compagnie di trasposto pubblico locale e extraurbano, l'associazione dei Confconsumatori ed alcuni nostri rappresentati, in ultimo quella del 04/12/2025 è chiaramente emerso e condiviso da tutte le parti che l'applicazione della delibera in questione ha comportato:
- una notevole diminuzione dei viaggiatori che utilizzano il mezzo pubblico verso i paesi vicini;
- un notevole incremento dell'utilizzo dei mezzi privati sia per raggiungere gli l'hub che le città vicine luogo di lavoro o studio;
- uno scarso utilizzo (quasi nullo) dei bus navetta predisposti in quanto scomodi ed incompatibili con usi e abitudini dei viaggiatori e delle reti di trasporto extraurbani;
- un notevole aumento di traffico sia per il circolare di navette vuote del TPL per la città sia per l'uso dei mezzi privati per raggiungere l'hub.