Nuovi autobus
Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione

"Bilancio molto negativo: tornare alla situazione precedente"

Altamura - mercoledì 4 febbraio 2026
Il gruppo viaggiatori del trasporto pubblico extraurbano ha chiesto di chiudere la sperimentazione che è stata dichiarata "fallimentare" perché ha scompigliato l'intera rete di trasposto extraurbano senza portare nessun giovamento all'interesse pubblico. "Anzi il contrario - affermano -. Nelle fredde e piovose giornate di Dicembre e Gennaio decine di viaggiatori sono rimasti per decine di minuti esposti alle intemperie in attesa che giungessero i bus navetta, tornado a casa o al lavori bagnati e infreddoliti".

Secondo i viaggiatori, negli incontri tenuti tra l'amministrazione comunale, le compagnie di trasposto pubblico locale e extraurbano, l'associazione dei Confconsumatori ed alcuni nostri rappresentati, in ultimo quella del 04/12/2025 è chiaramente emerso e condiviso da tutte le parti che l'applicazione della delibera in questione ha comportato:
  • una notevole diminuzione dei viaggiatori che utilizzano il mezzo pubblico verso i paesi vicini;
  • un notevole incremento dell'utilizzo dei mezzi privati sia per raggiungere gli l'hub che le città vicine luogo di lavoro o studio;
  • uno scarso utilizzo (quasi nullo) dei bus navetta predisposti in quanto scomodi ed incompatibili con usi e abitudini dei viaggiatori e delle reti di trasporto extraurbani;
  • un notevole aumento di traffico sia per il circolare di navette vuote del TPL per la città sia per l'uso dei mezzi privati per raggiungere l'hub.
"Grande disagio nei viaggiatori, soprattutto i soggetti deboli - affermano -. Tralasciando quindi tutte le ormai note motivazioni , dopo 6 mesi di sperimentazione, visto l'impatto negativo sui viaggiatori e nessun vantaggio per la collettività e per il traffico urbano si chiede, a nome di tutto il gruppo e degli oltre 1.000 sottoscrittori della petizione, di ripristinare la situazione ante delibera 107/2025. Inoltre si evidenzia che siano anche venuti meno i motivi che hanno determinato l'urgenza dell'esecuzione della Delibera senza un preventiva pianificazione, ovvero i cantieri che avrebbero potenzialmente interferito con i percorsi dei BUS, cosa che si è rilevata infondata. Si suggerisce di utilizzare le corse dei bus navetta (ora inutilmente utilizzate per gli HUB) per potenziare i collegamenti con la stazione, ospedale, nuovi quartieri di Trentacapilli e parco san Giugliano, attualmente privi di un efficiente trasporto pubblico e di affrontare il problema del Traffico in maniera organica e razionale secondo le indicazioni del PUMS".
