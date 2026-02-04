Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione

una notevole diminuzione dei viaggiatori che utilizzano il mezzo pubblico verso i paesi vicini;

un notevole incremento dell'utilizzo dei mezzi privati sia per raggiungere gli l'hub che le città vicine luogo di lavoro o studio;

uno scarso utilizzo (quasi nullo) dei bus navetta predisposti in quanto scomodi ed incompatibili con usi e abitudini dei viaggiatori e delle reti di trasporto extraurbani;

un notevole aumento di traffico sia per il circolare di navette vuote del TPL per la città sia per l'uso dei mezzi privati per raggiungere l'hub.

Il gruppo viaggiatori del trasporto pubblico extraurbano ha chiesto di chiudere la sperimentazione che è stata dichiarata "fallimentare" perché ha scompigliato l'intera rete di trasposto extraurbano senza portare nessun giovamento all'interesse pubblico. "Anzi il contrario - affermano -. Nelle fredde e piovose giornate di Dicembre e Gennaio decine di viaggiatori sono rimasti per decine di minuti esposti alle intemperie in attesa che giungessero i bus navetta, tornado a casa o al lavori bagnati e infreddoliti".Secondo i viaggiatori, negli incontri tenuti tra l'amministrazione comunale, le compagnie di trasposto pubblico locale e extraurbano, l'associazione dei Confconsumatori ed alcuni nostri rappresentati, in ultimo quella del 04/12/2025 è chiaramente emerso e condiviso da tutte le parti che l'applicazione della delibera in questione ha comportato:"Grande disagio nei viaggiatori, soprattutto i soggetti deboli - affermano -. Tralasciando quindi tutte le ormai note motivazioni , dopo 6 mesi di sperimentazione, visto l'impatto negativo sui viaggiatori e nessun vantaggio per la collettività e per il traffico urbano si chiede, a nome di tutto il gruppo e degli oltre 1.000 sottoscrittori della petizione, di ripristinare la situazione ante delibera 107/2025. Inoltre si evidenzia che siano anche venuti meno i motivi che hanno determinato l'urgenza dell'esecuzione della Delibera senza un preventiva pianificazione, ovvero i cantieri che avrebbero potenzialmente interferito con i percorsi dei BUS, cosa che si è rilevata infondata. Si suggerisce di utilizzare le corse dei bus navetta (ora inutilmente utilizzate per gli HUB) per potenziare i collegamenti con la stazione, ospedale, nuovi quartieri di Trentacapilli e parco san Giugliano, attualmente privi di un efficiente trasporto pubblico e di affrontare il problema del Traffico in maniera organica e razionale secondo le indicazioni del PUMS".