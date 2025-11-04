Autobus FAL
Approvato il piano regionale dei trasporti

Sei ambiti territoriali provinciali e uno regionale

Puglia - martedì 4 novembre 2025 21.00
La Regione Puglia ha approvato il piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale (Pts) per il periodo 2024-2026. Si tratta di un documento di programmazione che ridisegna il trasporto pubblico su gomma della Regione Puglia, adottando un modello che ha come elemento portante sei Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) provinciali e uno regionale, razionalizza l'offerta dei servizi TPL su gomma e ferro sul territorio pugliese, aggiorna i servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale e ridetermina i relativi costi standard. La rete di trasporti regionale viene così concepita sempre più intermodale, sostenibile e accessibile, con un potenziamento dei collegamenti strategici verso stazioni ferroviarie, porti e soprattutto aeroporti e con il riconoscimento tra i servizi minimi del servizio BRT (Bus Rapid Transit) di Bari e di Taranto, cioè della mobilità urbana elettrica su corsie preferenziali.

Il documento è stato adottato dopo la concertazione. Tali confronti hanno portato a rivedere il dimensionamento e la suddivisione dei lotti dei singoli ATO e a ridefinire in diminuzione il costo complessivo del servizio di TPL. Con il documento la Giunta ha, inoltre, autorizzato una spesa complessiva massima, prevista dal PTS per il periodo 2024-2026, pari a € 2.502.000.000,00, in favore della Città Metropolitana di Bari, delle Province BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e della Regione Puglia, in qualità di Organi di Governo dei rispettivi ATO, per la copertura del costo dei nuovi contratti di servizio che verranno affidati a decorrere dal 01/01/2027.
