Aumentano le corse di scuolabus, accolte tutte le richieste

Sono diventate 17, quasi raddoppiate

Altamura - giovedì 2 ottobre 2025 8.32
Aumentano le corse degli scuolabus ad Altamura per accogliere tutte le richieste presentate dalle famiglie, in tutto 482 alunni usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Al fine di garantire l'accesso al servizio di trasporto scolastico a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta, la Giunta Comunale ha deliberato l'incremento delle corse, con la delibera n. 152 del 18 settembre 2025. Già dagli ultimi anni il Comune garantisce il servizio cercando di soddisfare tutte le richieste, come supporto alle famiglie che risiedono fuori dal centro abitato. Attualmente, secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto vigente, il servizio è svolto con 9 scuolabus, organizzati su altrettanti nove percorsi fra le principali arterie della città. Sono state aggiunte ulteriori 8 percorsi coperti con scuolabus, a partire da ieri. Quindi, in pratica, quasi un raddoppio.

"L'Amministrazione - si legge in un comunicato - ritiene fondamentale garantire il diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi, che risiedono in aree esterne della città. Negli ultimi anni le domande sono risultate sempre in crescita; nell'anno scolastico 2024/25 le domande sono state 427". Quindi quest'anno un ulteriore aumento a 482.
