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La città

Bus in città: nuovo incontro con i pendolari

Dopo la sperimentazione, si valutano le soluzioni alternative

Altamura - venerdì 27 marzo 2026 17.26
La Confconsumatori di Altamura e una delegazione di pendolari parteciperanno martedì 31 marzo, nel pomeriggio, alle ore 16.00, ad un incontro sul trasporto pubblico urbano che è stato convocato dall'amministrazione comunale presso il Palazzo di città. Parteciperanno anche le aziende di trasporto.

L'associazione e i pendolari chiedono la "revisione della contestata delibera - spiegano - che in forma sperimentale ha istituito hub di via Santeramo con ripercussioni sul piano qualitativo e di gradimento dei servizi che hanno portato paradossalmente ad una disaffezione di molti pendolari dal servizio pubblico, sostituito negativamente da un ritorno all'uso delle auto private per spostarsi per raggiungere il proprio posto di lavoro".

Confconsumatori chiederà di tornare alla situazione precedente che era in vigore prima della sperimentazione, con il ripristino delle fermate in ambito cittadino nell'ottica di incentivare la più che necessaria ripresa ottimale dei servizi, in modo più possibile aderente alle esigenze dei cittadini pendolari che da tempo attendono attenzione. I pendolari hanno presentato delle proposte e ribadiranno la necessità di soluzioni alternative.
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