Uno sportello di ascolto contro il gioco d'azzardo patologico

Interventi di presentazione: Angela Lacalamita, dirigente psicologa Asl Bari; Michele Micunco, presidente Confconsumatori.

Saluti: Angela Miglionico, vicesindaca e assessora alle politiche sociali.

Interventi: Michele Nardò, presidente Lions Club Altamura Host; Antonio Chiaromonte, referente ACAT (Club Alcologico Territoriale) sede di Altamura;

Conclusioni: Cosimo Losacco, direttore f.f. Uoc Nord Barese - Dipartimento di dipendenze patologiche.

Uno sportello d'ascolto contro il gioco d'azzardo patologico (o ludopatia) sarà aperto dall'associazione Confconsumatori Altamura, in accordo con la Asl di Bari. La Confconsumatori e la Asl hanno firmato un protocollo d'intesa che vede partecipe dell'iniziativa il personale del SerD (servizio dipendenze della Asl di Bari ).Michele Micunco, presidente dell'associazione, sottolinea che è l'unica sede in Italia della Confconsumatori ad aprire uno sportello di aiuto e ascolto. Gli interventi potranno rivolgersi alla sede in via Giandonato Griffi 14, in prossimità di corso Umberto I. Venerdì 30 gennaio alle ore 18, 30 presso la sala conferenze dell'Abmc, in Piazza Zanardelli 18, viene presentato l'accordo e vengono illustrati i dati del fenomeno.Secondo la Confconsumatori, il fenomeno riguarda "centinaia di famiglie altamurane". Micunco sottolinea: "Vogliamo attestare la vicinanza ai problemi più sentiti e veri della cittadinanza molto spesso "nascosti" per una sorta di vergogna sociale che al contrario vanno fatti emergere e contrastati con il contributo di tutti. Nell'invitare l'intera cittadinanza, ringraziamo la Asl di Bari e i loro dirigenti a cui va il nostro riconoscimento per avere affidato alla nostra associazione un grande ruolo di responsabilità civile attiva".