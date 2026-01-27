Gioco d'azzardo
Gioco d'azzardo
Associazioni

Uno sportello di ascolto contro il gioco d'azzardo patologico

Iniziativa della Confconsumatori insieme alla Asl

Altamura - martedì 27 gennaio 2026
Uno sportello d'ascolto contro il gioco d'azzardo patologico (o ludopatia) sarà aperto dall'associazione Confconsumatori Altamura, in accordo con la Asl di Bari. La Confconsumatori e la Asl hanno firmato un protocollo d'intesa che vede partecipe dell'iniziativa il personale del SerD (servizio dipendenze della Asl di Bari ).

Michele Micunco, presidente dell'associazione, sottolinea che è l'unica sede in Italia della Confconsumatori ad aprire uno sportello di aiuto e ascolto. Gli interventi potranno rivolgersi alla sede in via Giandonato Griffi 14, in prossimità di corso Umberto I. Venerdì 30 gennaio alle ore 18, 30 presso la sala conferenze dell'Abmc, in Piazza Zanardelli 18, viene presentato l'accordo e vengono illustrati i dati del fenomeno.
  • Interventi di presentazione: Angela Lacalamita, dirigente psicologa Asl Bari; Michele Micunco, presidente Confconsumatori.
  • Saluti: Angela Miglionico, vicesindaca e assessora alle politiche sociali.
  • Interventi: Michele Nardò, presidente Lions Club Altamura Host; Antonio Chiaromonte, referente ACAT (Club Alcologico Territoriale) sede di Altamura;
  • Conclusioni: Cosimo Losacco, direttore f.f. Uoc Nord Barese - Dipartimento di dipendenze patologiche.
Secondo la Confconsumatori, il fenomeno riguarda "centinaia di famiglie altamurane". Micunco sottolinea: "Vogliamo attestare la vicinanza ai problemi più sentiti e veri della cittadinanza molto spesso "nascosti" per una sorta di vergogna sociale che al contrario vanno fatti emergere e contrastati con il contributo di tutti. Nell'invitare l'intera cittadinanza, ringraziamo la Asl di Bari e i loro dirigenti a cui va il nostro riconoscimento per avere affidato alla nostra associazione un grande ruolo di responsabilità civile attiva".
Locandina Confconsumatori
  • Asl Bari
  • Confconsumatori
  • Gioco d'azzardo
Altri contenuti a tema
Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione Ospedale e sanità Emergenza sui pronto soccorso: vertice in Regione Decaro incontro i direttori della Asl
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa Cronaca Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa Una modalità che si sta ripetendo per spillare soldi
Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche Ospedale e sanità Campagna contro la legionella in residenze per anziani e strutture turistiche Controlli della Asl
Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione Ospedale e sanità Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione Dall'accesso in pronto soccorso alla vigilanza dopo la dimissione
Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari Ospedale e sanità Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari Siglati 52 incarichi, per colmare le carenze
Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione Ospedale e sanità Prevenzione del tumore cervicale, visite in consultorio senza prenotazione Ad Altamura nella giornata di martedì 18 novembre
Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus Ospedale e sanità Asl Bari: rafforzata la rete tra 118 e ospedali contro l'ictus Varato un protocollo operativo per migliorare i tempi di intervento
Aggressioni a personale di ospedali e 118, firmato un patto in Prefettura Ospedale e sanità Aggressioni a personale di ospedali e 118, firmato un patto in Prefettura Più videosorveglianza e vigilanza
Derby da brividi: la Soccer Altamura vince 4-2
27 gennaio 2026 Derby da brividi: la Soccer Altamura vince 4-2
Tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte ad Altamura
26 gennaio 2026 Tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte ad Altamura
Scuole primarie: premiazione del concorso sulla pace
26 gennaio 2026 Scuole primarie: premiazione del concorso sulla pace
Soccer Altamura vince in rimonta, importante successo in trasferta
26 gennaio 2026 Soccer Altamura vince in rimonta, importante successo in trasferta
Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo
25 gennaio 2026 Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo
Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no
25 gennaio 2026 Referendum sulla giustizia: costituito il comitato per il no
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta
24 gennaio 2026 Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta
Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off
24 gennaio 2026 Soccer Altamura determinata contro le milanesi della Kick Off
Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”
24 gennaio 2026 Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”
Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
23 gennaio 2026 Mozione di sfiducia: convocato il consiglio comunale
Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
23 gennaio 2026 Stadio e palazzetti da assegnare in concessione per la gestione
Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
23 gennaio 2026 Educazione alimentare e mense scolastiche: accordo tra Coldiretti e Comuni pugliesi
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.