Uno sportello di ascolto contro il gioco d'azzardo patologico
Iniziativa della Confconsumatori insieme alla Asl
Altamura - martedì 27 gennaio 2026
Uno sportello d'ascolto contro il gioco d'azzardo patologico (o ludopatia) sarà aperto dall'associazione Confconsumatori Altamura, in accordo con la Asl di Bari. La Confconsumatori e la Asl hanno firmato un protocollo d'intesa che vede partecipe dell'iniziativa il personale del SerD (servizio dipendenze della Asl di Bari ).
Michele Micunco, presidente dell'associazione, sottolinea che è l'unica sede in Italia della Confconsumatori ad aprire uno sportello di aiuto e ascolto. Gli interventi potranno rivolgersi alla sede in via Giandonato Griffi 14, in prossimità di corso Umberto I. Venerdì 30 gennaio alle ore 18, 30 presso la sala conferenze dell'Abmc, in Piazza Zanardelli 18, viene presentato l'accordo e vengono illustrati i dati del fenomeno.
- Interventi di presentazione: Angela Lacalamita, dirigente psicologa Asl Bari; Michele Micunco, presidente Confconsumatori.
- Saluti: Angela Miglionico, vicesindaca e assessora alle politiche sociali.
- Interventi: Michele Nardò, presidente Lions Club Altamura Host; Antonio Chiaromonte, referente ACAT (Club Alcologico Territoriale) sede di Altamura;
- Conclusioni: Cosimo Losacco, direttore f.f. Uoc Nord Barese - Dipartimento di dipendenze patologiche.