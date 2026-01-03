Messaggio falso
Cronaca

Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa

Una modalità che si sta ripetendo per spillare soldi

Altamura - sabato 3 gennaio 2026 13.22
Attenzione ai messaggi-truffa. La ASL Bari, dopo l'ennesima segnalazione ricevuta, mette in guardia cittadini e utenti per evitare che cadano nel tranello telematico noto come "smishing". Si tratta di messaggi sospetti, come il seguente: «Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Primario al numero 89349439 per importanti comunicazioni che la riguardano». Il numero da cui proviene il messaggio truffaldino, in questo caso, è il 3519144695 e la ASL Bari provvederà a sporgere denuncia all'Autorità competente.

In realtà, si è in presenza di un tentativo di truffa telematica molto comune. L'azienda sanitaria locale invita a non rispondere, non richiamare e non fornire alcun dato personale: il messaggio è falso e non proviene dalla ASL Bari, né da alcun suo servizio, ambulatorio o Centro screening.

«Come azienda sanitaria – spiega il Direttore generale Luigi Fruscio – denunciamo ogni episodio di questo tipo. Lo facciamo ogni volta che riceviamo segnalazioni dagli stessi cittadini, consapevoli che si tratta di tentativi di truffa particolarmente odiosi perché mirano a sottrarre dati o credito telefonico a persone fragili o che attraversano un momento delicato, come può essere attendere l'esito di un esame oncologico. Fare servizio pubblico è anche questo: mettere in guardia le persone in modo tempestivo e trasparente, per evitare che vengano raggirate».

Le truffe di questo tipo, infatti, mirano a ingannare i cittadini per indurre a chiamare numeri a pagamento (con prefissi 899, 895 o 893) in grado di rubare dati personali o generare costi non dovuti. E' utile sottolineare che la ASL Bari non utilizza mai numeri a pagamento: tutte le comunicazioni ufficiali avvengono tramite canali istituzionali (lettera cartacea, App IO), numeri verdi gratuiti o numeri fissi chiaramente identificabili (080584….).

Per evitare inconvenienti, si raccomandano massima cautela e alcune precauzioni: ignorare e cancellare messaggi provenienti da numeri sconosciuti o sospetti; non cliccare su eventuali link contenuti nei messaggi. Infine, è opportuno segnalare e denunciare immediatamente i casi alla Polizia Postale.
  • Asl Bari
  • Truffa
